Creature striscianti, la mostra al Rijksmuseum di Amsterdam

La mostra va dall’orrore alla meraviglia e incuriosisce gli spettatori, increduli davanti a ragni pelosi, rane, lucertole, serpenti, bruchi, farfalle, assurti a dignità d’Arte e di Scienza. In passato, soprattutto nel periodo medievale, le creature striscianti erano simbolo di maligno, di cattivi auspici ed erano considerate in complicità col demonio. Con il trascorrere del tempo la percezione della gente nei loro confronti è cambiata fino a essere considerate tutte, comunque, creature di Dio.

Fino al 15 gennaio

Insomma, la mostra Crawly creatures “Creature striscianti”, ci racconta di un mondo diverso dal solito, portando insetti e rettili fuori dagli studi dei naturalisti, degli scienziati, fin dentro uno dei musei più prestigiosi al mondo. Fino al 15 gennaio un giro in mostra consente di conoscere meglio una porzione di Natura sempre un po’ nascosta, emarginata; una porzione di Natura in grado di meravigliare e far riflettere, per imparare – perché no? – ad apprezzarla davvero.