Oroscopo del 3 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Giornata con buona forma psicofisica ma con Plutone contrastante in amore se nati dal 15 al 20 aprile. I segni con cui avete compatibilità astrale? Certamente Leone e Sagittario. Marte è però benefico e vi darà spirito di iniziativa a lavoro.

Urano vi porta grande volontà di condivisione familiare anche nonostante alcune divergenze. I segni che più vanno d’accordo con il vostro sono Capricorno, Vergine, Cancro e Pesci. Attenzione alle dispettose distrazioni portate oggi da Sole a lavoro.

Saturno è positivo per quanto concerne la condizione psicofisica e l’umore. Siete sempre sulla cresta dell’onda in amore e potrete andare d’accordo con segni come Bilancia, Gemelli, Leone o Ariete. Marte vi contraddistingue in ufficio se nati nella seconda decade.

Sole è in splendido aspetto così come Luna, che porta molto buonumore. I segni con cui avete più compatibilità sono Pesci, Scorpione, Cancro ma anche Toro e Vergine. Plutone vi rema contro a lavoro e ne risentite un po’.

Piccoli malumori in famiglia oggi ma niente di grave. Marte è felice e vi allieta la serata di coppia in amore. I segni con più relazioni? Sicuramente Ariete, Sagittario, Gemelli e Bilancia. Marte continua peraltro a darvi manforte anche a lavoro se fate parte della seconda decade.

In campo familiare siete particolarmente gioiosi e sereni oggi. Vi relazionate meglio con Toro, Capricorno e Vergine, specie se cercate un legame tenero. Buonsenso e pacatezza saranno le armi lavorative donate da Urano, Mercurio e Plutone.

Marte, Saturno, Venere e Mercurio sono tutti in ottimo aspetto, nonostante qualche piccolo imprevisto portato da Plutone. I segni con cui in teoria legate di più sono Gemelli e Acquario ma anche Leone e Sagittario. Mostrate la vostra razionalità in ufficio se nati a ottobre.

Nettuno è pronto a darvi intuizioni magiche oggi. Per una relazione complementare i segni giusti da scegliere sono abbastanza dissimili dal vostro, quindi Toro, Acquario o Leone. Sole è in una posizione lavorativa molto fortunata oggi.

Saturno è benefico e vi rende di buonumore, così come dalla vostra parte ci sono in amore pianeti come Plutone, Mercurio, Venere e Saturno. Cercate incontri con Ariete, Leone o persone del vostro stesso segno per avere maggiori compatibilità. Uscirete dal posto di lavoro con soddisfazione oggi per quanto prodotto.

Oggi otterrete grandi risultati, anche in amore grazie a Urano. Trovate il modo di legare con Pesci o Scorpione come segni prediletti in tal senso. A lavoro incassate la stima dei vostri capi se nati dal 16 al 20 gennaio.

Sole non è molto esaltante oggi per voi mentre Saturno e Marte vi allietano la giornata amorosa se nati nella seconda decade. Ariete, Sagittario, Leone, Toro e Scorpione sono i segni giusti per voi. In ufficio sempre Saturno vi guida in operazioni brillanti.

Sole porta un cielo radioso e grande disinvoltura. Nettuno vi farà indovinare alcune mosse di coppia se nati nella terza decade. Se cercate l’amore provate a interagire con Cancro, Scorpione o altre persone del vostro segno. Diplomazia e savoir-faire saranno i regali di Giove, Nettuno e Luna a lavoro.