Sin City, arriva la nuova edizione in quattro versioni

Il lancio in un evento organizzato da Star Comics a Milano. Il primo volume è già disponibile in versione regular, variant, limited e ultra-limited

Sin City è tornato in fumetteria. La nuova edizione della Star Comics, licenziataria per l'Italia delle opere creator owned di Frank Miller, è uscita la settimana scorsa in quattro diverse versioni: la regular (19,90 a volume), la variant (24,90 a volume), la limited in 1000 copie con cofanetto (79,90), la ultra limited con slip-case, formato grande (31.5 centimetri d'altezza) e tiratura da 300 copie (149,90 euro a volume). Un'opera incredibile in sette capitoli, stampati in bianco e nero su una carta spessa e ruvida che esalta lo straordinario lavoro grafico di Miller, che nel corso di tutti gli anni 90 rilanciò il noir e l'hard boiled con i suoi racconti intrisi di una disperata violenza e i suoi personaggi spigolosi e grotteschi costruiti con un bianco e nero fortemente espressivo con l'uso sporadico di colori a scopo narrativo e di esaltazione di alcuni elementi in scena.

L'evento a Milano Per il lancio di questa nuova edizione, Star Comics ha organizzato un grande evento a Milano, trasformando la facciata del Demidoff Hotel di Milano in una tavola di Sin City. Il Demidoff Hotel, divenuto noto nel 2021 per la sua temeraria decisione di tingere la storica palazzina liberty in total black, ha visto affacciarsi dalle sue finestre i personaggi più iconici che percorrono le strade di Basin City. La comparsa dei personaggi ha marcato l’inizio dell’evento per celebrare il ritorno sugli scaffali del primo volume di Sin City, Il Duro Addio.