Lucca Comics & Games Awards 2022, tutti i premi di questa edizione

Tra i premi assegnati dalla giura per i fumetti formata da Dario Dino-Guida, gli autori Werther dell’Edera e Miguel Vila, il giornalista Bruno Luverà e la giornalista Mara Famularo, quelli a Riyoko Ikeda e Milo Manara come Maestra e Maestro del Fumetto, il Gran Guinigi per il Miglior fumetto breve o raccolta a Gli incubi di Kafka di Peter Kuper (Tunué), quello a Paco Roca per il Miglior Autore dell'Anno con Ritorno all'Eden (Tunué), il Gran Guinigi per il Miglior fumetto seriale a Cosma & Mito, di Nicola Zurlo e Vincenzo Filosa (Coconino Press).

Yellow Kid Maestra del Fumetto: Riyoko Ikeda.

Yellow Kid Maestro del Fumetto: Milo Manara.

Yellow Kid Fumetto dell’anno: The Hellbound, di Yeon Sang-ho e Choi Gyu-seok, Panini Comics.

Yellow Kid Autore dell’anno: Paco Roca per Ritorno all’Eden, Tunué.

Premio speciale della Giuria: Mostri, di Barry Windsor-Smith, Mondadori.

Gran Guinigi Miglior fumetto breve o raccolta: Gli incubi di Kafka, di Peter Kuper, Tunué.

Gran Guinigi Miglior fumetto seriale: Cosma & Mito, di Nicola Zurlo e Vincenzo Filosa, Coconino Press.

Gran Guinigi Miglior disegno: Gaëlle Geniller per Le Jardin, Paris, Edizioni Star Comics.

Gran Guinigi Miglior sceneggiatura: R. Kikuo Johnson per Nessun altro, Coconino Press.

Gran Guinigi Miglior esordiente: Giorgia Kelley per Strange Rage, Rizzoli Lizard.

Gran Guinigi per un’iniziativa editoriale:Premio Stefano Beani ex aequo La Revue Dessinée Italia e Comics & Science, di CNR Edizioni / Feltrinelli Comics.