L’artista ha deciso di rappresentare due personaggi, una ragazza in corsa, dinamica, dal look originale che rimanda alla moda activewear su una fiancata, e un giovane timido e sereno circondato da elementi che rimandano al mondo naturale.

Il Giappone e l'Ita-Sha

Per realizzare la sua opera d’arte, Rocchi ha tratto ispirazione “dalla sottocultura Ita-Sha di appassionati di modding automobilistico in Giappone”.



Per comprendere le radici del termine Itasha occorre andare indietro nel tempo di circa quarant’anni, ai tempi del boom economico giapponese. All’epoca, tutti desideravano godere del nuovo benessere e, per chi poteva effettivamente farlo, l’ostentazione era d’obbligo. Niente di meglio di vetture costose dal design eccentrico: le automobili itasha. La parola ha origini dubbie, viene dall’unione del termine “ita” traducibile come “dolore” e “sha”, “vettura”. Il dolore si riferiva probabilmente alla sensazione di disagio provata alla vista di queste macchine decorate con scritte appariscenti, colori sgargianti e personaggi ripresi dalla cultura manga. Scritto in modo diverso, Itasha significa anche “macchina italiana”, termine che rievocava in generale una macchina di lusso.