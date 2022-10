Deep Vacation, la nuova graphic novel di Yi Yang

Il sequel di Easy Breezy è una nuova avventura che mischia realismo ed elementi fantastici, per continuare a raccontare la storia di Li Yu e Yang Kuaikuai, e della loro amicizia poco convenzionale ascolta articolo Condividi

Li Yu e Yang Kuaikuai, protagonisti di Easy Breezy, tornano in una nuova avventura. Deep Vacation è il secondo lavoro da autrice unica di Yi Yang, fumettista cinese classe 1994 trapiantata in Italia dal 2014 e capace di coniugare la tradizione del fumetto orientale e quella del fumetto europeo con straordinaria naturalezza. A pubblicare Deep Vacation (200 pagine, 21 euro) è BAO Publishing.

Li Yu e Yang Kuaikuai sono cresciuti dopo gli eventi di Easy Breezy. Li troviamo ancora impegnati con la scuola, nei panni dello studente modello il primo e in quelli di chi invece fatica ancora con i compiti ma fa grandi progressi dal punto di vista della condotta il secondo. La loro sembra ormai una vita tranquilla e un'amicizia consolidata, ma una breve gita scolastica (e il sopravvenire dell'adolescenza) metterà di nuovo in discussione tutto, mettendoli di fronte a una nuova prova.

Mentre sono in visita a un'isola con la scuola, i due ragazzi si imbattono in una creatura misteriosa, il "fantasma degli abissi", protagonista di una leggenda locale che, come ogni leggenda che si rispetti, ha un fondo di verità. Seguendo la ragazza di cui si è invaghito, nel tentativo di salvarla, Yang Kuaikuai incontrerà infatti un uomo che vive da solo all'interno di una grotta nascosta dal mare, un uomo che non ricorda il suo nome, affascinante e inquietante al tempo stesso, che i due giovani scopriranno essere collegato a un cold case di dieci anni prima, a un serial killer mai trovato.

Se Easy Breezy era un avventura urbana, Deep Vacation cambia location e almeno inizialmente sembra giocare col fantastico, per poi tornare invece solidamente radicato alla realtà. Ma più ancora del giallo da risolvere, al centro dell'attenzione c'è il rapporto tra i due protagonisti, il loro allontanarsi e ritrovarsi nel corso di una fase dello sviluppo certamente complessa, per uno di loro i primi sussulti d'amore. Ancora una volta, come per Easy Breezy, c'è tanta Cina nel racconto e nello stile di disegno, un tratto frenetico e dinamico.

Deep Vacation è certamente una storia autoconclusiva ma a suo modo costituisce anche il nuovo capitolo di quello che appare come un romanzo di formazione in divenire, il racconto di un'amicizia apparentemente impossibile tra due giovani completamente diversi per estrazione sociale, interessi e indole, che uniti dalla vita riescono in qualche modo a migliorarsi e completarsi a vicenda.