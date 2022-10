Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 ottobre segno per segno

Una bella Luna vi dà l’occasione di mostrare gioia di vivere oggi. Giove porta fortuna sotto l’aspetto psicofisico mentre Nettuno è molto armonioso in amore per i nati nella seconda decade. Se siete liberi professionisti potete lanciarvi in sfide che vi vedranno uscire trionfatori.

Plutone vi promette una giornata in cui non mancherà rapidità di scatto e di riflessi mentali. Giove vi ha fatto indulgere troppo in alcuni piaceri della buona tavola, quindi sotto questo aspetto moderatevi. Urano è particolarmente fausto in amore oggi e, a lavoro, insieme a Plutone e Nettuno vi farà arrivare a gratificazioni economiche attese da tempo.

Urano e Marte sono i vostri pianeti protettori, in particolare quest’ultimo combatte anche la negatività di Luna. Venere e Marte vi stimolano se siete single a lasciarvi andare un po’ di più, mentre Sole vi mette accanto un collaboratore in alcune fasi delicate di lavoro.

Nettuno e Urano vi sono amici così come Venere, che però fa un po’ di altalena per tono e umore. Nettuno è molto bello in amore ma Mercurio è negativo per i nati nella seconda decade. Sempre per i nati nella stessa decade Urano sarà molto positivo.

Urano e Saturno vi provocano un po’ oggi ma per fortuna Sole è dalla vostra parte. Marte e Venere incendiano i sensi se nati nella terza decade, mentre se siete nati nella seconda Mercurio sarà vostro amico in ufficio.

Urano e Plutone vi favoriscono spudoratamente oggi se nati a settembre. Mercurio combatte ottimamente un Marte contrario in amore e, coadiuvato da Sole, getta anche basi per progetti di ampio respiro a lavoro.

Venere continua a essere favorevole così come Luna e Sole. Venere e Saturno vi vogliono un po’ più ottimismi in amore, quest’ultimo inoltre vi stimola a programmare le vostre prossime mosse lavorative se nati dal 7 al 13 ottobre.

Venere, Plutone e Nettuno vi guardano tutti benevoli, anche se Saturno e Urano vogliono farvi qualche sgambetto. Serve un po’ di chiarezza nella vita di coppia: approfittate di questa giornata. Mercurio è pronto a spianare i vostri passi a lavoro.

Venere vi infonde grande libertà di spirito ed entusiasmo. Con l’aiuto di Luna e Sole, peraltro, vi regalerà una giornata sentimentalmente molto bella se nati in seconda o terza decade. Se nati invece dal 7 al 15 dicembre Saturno vi darà grinta professionale.

Nettuno, Plutone e Urano si alleano per sostenervi anche se ci saranno un po’ di contrarietà per i nati dal 9 al 16 gennaio. Se nati nella terza decade Plutone vi gratifica di fascino e sex-appeal, mentre se nati dal 3 al 10 gennaio Urano raddoppierà le vostre capacità lavorative.

Urano e Luna sono entrambi dissonanti oggi ma Venere vi renderà romantici e sognatori. Sempre Venere produrrà una bella concordia di coppia in alleanza con Marte, per poi darvi la stima di colleghi e capi a lavoro.

Giove, Urano e Plutone vi riportano un po’ a terra, con Nettuno che vi suggerisce di sognare di meno a occhi aperti così come Saturno. Un po’ di variazioni di umore del partner oggi, sperate nell’aiuto di Urano. Giove e Urano vi sostengono in ufficio se nati in prima e seconda decade.