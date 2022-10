8/20

Tra le tante proposte di questo fine settimana anche il piccolo borgo di Bivongi in Calabria, in un percorso che passa dalla prima centrale idroelettrica del sud, nata nel 1914, passando per il mulino Do Furnu e il monastero arabo-bizantino-normanno di San Giovanni Therestìs, datato all’XI secolo. Bivongi si trova nella vallata dello Stilaro, alle pendici del monte Consolino