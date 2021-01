ItsArt, la nuova piattaforma digitale della cultura

Lancio previsto nei primi mesi del 2021. Si tratta di una sorta di palcoscenico virtuale che promuover- nuovi format per il teatro, l'opera, la musica, il cinema, la danza. Nel catalogo live e on-demand anche città d'arte, borghi e musei Condividi:

ItsArt è in arrivo. Il lancio della piattaforma streaming della cultura, promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo insieme a Cdp, per supportare il patrimonio artistico culturale italiano è previsto nei primi mesi del 2021. Partecipata al 51% da Cassa Depositi e Prestiti e al 49% da CHILI, "ItsArt" nasce da una sorta di acronimo: "Italy is art" (l'Italia è arte), un nome che esprime la proiezione internazionale dell'iniziativa e lo stretto legame tra il nostro Paese e l'arte.

Cosa sarà ITsArt leggi anche Bonus Cultura, a chi spetta ed entro quando si può utilizzare ITsArt sarà il nuovo palcoscenico virtuale che consentirà di estendere le platee e promuovere nuovi format per il teatro, l'opera, la musica, il cinema, la danza e ogni forma d'arte, live e on-demand. Una piattaforma con modalità di fruizione innovative per attrarre nuovi pubblici con contenuti disponibili in più lingue.