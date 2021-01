La Legge di Bilancio 2021 ha previsto il rifinanziamento del bonus per i 18enni: anche i nati nel 2002 avranno diritto alla Card Cultura. Da stabilire però l’importo, che potrebbe passare dagli attuali 500 a 300 euro. Per i nati nel 2001, invece, c’è tempo fino al 28 febbraio 2021 per spendere il bonus