Amazon Prime Day, quando è: le date

Sono offerte davvero vantaggiose?

Il prezzo di alcuni prodotti tende a essere tra i più bassi dell'anno durante gli eventi Amazon. Questo vale soprattutto per i dispositivi di Amazon, per esempio i Kindle, i tablet Fire e i dispositivi Echo. Vanno però tenuti in considerazione anche altri aspetti. I prezzi oscillano durante l'anno e ci sono prodotti che vengono scontati di frequente. E anche se il prezzo può sembrare allettante, gli sconti a dei prodotti che sono costantemente in offerta sono da vedere in un'ottica diversa.