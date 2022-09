Amazon Prime Day, 11 e 12 ottobre offerte e sconti per gli abbonati

Dopo il Black Friday e il Prime Day, Amazon lancia una nuova iniziativa, forse anche per placare i malumori tra i clienti dovuti ai sensibili rincari varati recentemente per l'abbonamento Prime. In Italia, infatti, dal 15 settembre la sottoscrizione è aumentata del 39%, arrivando a costare 49,90 euro l’anno. Per farsi perdonare l'azienda ha lanciato una serie di nuove Offerte esclusive Prime nei giorni dell’11 e 12 ottobre, riservata esclusivamente agli abbonati paganti.

Offerta attiva in 15 Paesi

L’evento scatta alla mezzanotte e un minuto dell’11 ottobre e vale per 15 Paesi: Austria, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Turchia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Per le successive 48 ore, i clienti Prime potranno accedere in anteprima a “centinaia di migliaia di offerte” di marchi in categorie come elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici e giocattoli. Annunciando l’iniziativa, Amazon ha ricordato che ci si può iscrivere al servizio Prime e beneficiare di un periodo di uso gratuito di 30 giorni, valutando in un secondo momento se mantenere attivo l’abbonamento. Per gli studenti universitari c’è un ulteriore vantaggio: la possibilità di abbonarsi a Prime a un prezzo scontato: Prime Student costa 2,49 euro al mese (oppure 24,95 all’anno), pur conservando tutte le funzionalità della versione principale.