Salvador de Bahia, inaugurato convento della Fraternità Francescana

L’architettura contemporanea si è messa al servizio della sostenibilità e delle favelas grazie a una struttura che mira a offrire un futuro migliore ai giovani di Bahia. Si tratta del primo convento della Fraternità Francescana, una struttura pensata nell'ambito di un importante progetto sociale che la fondazione Betania Onlus porta avanti in Brasile dal 2010 e che ha già visto la realizzazione di un asilo per 120. Progettato da Mixtura, un team di giovani architetti romani, il complesso sorge nel quartiere di São Cristóvão, tra i più poveri e pericolosi di Salvador: al suo interno ampi spazi per la preghiera, l’accoglienza e l’incontro con la comunità locale. In cantiere per il futuro, anche la realizzazione di un complesso scolastico per più di 500 bambini che vivono in condizione di grave disagio e difficoltà.