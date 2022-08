Pericoli: “Sfuggente e ambiguo, ecco il mio Kafka disegnato grazie al genio di Giacometti”

Il pittore e disegnatore firma un'edizione illustrata di "Un digiunatore" del grande scrittore boemo. E durante "Incipit", la nostra rubrica di libri, racconta: "Mi ero ripromesso di non mettere le mani su quel testo. Fino a quando non mi sono ritrovato in mezzo alle sculture dell'artista svizzero che sembrano compresse dal peso dell'aria che le avvolge"

Si può tradurre un testo in disegni, e soprattutto come lo si può fare, specie se quel testo è uno dei racconti più ambigui e interpretati dell’ultimo secolo? E' da questa domanda che muove la nuova puntata di "Incipit", la rubrica di libri di Sky TG24. Ospite, uno dei più noti e apprezzati pittori e disegnatori italiani, Tullio Pericoli, che per Adelphi ha deciso di tradurre in immagini - o meglio: di riscrivere attraverso disegni - uno dei racconti più famosi, densi ed enigmatici di Franz Kafka, “Il digiunatore”.

Ne è protagonista un artista che di mestiere fa il digiunatore e che, dopo aver girato di piazza in piazza, assiste al declino della sua arte, di cui pure non riesce a fare a meno, prima di morire di inedia nell’indifferenza generale.

"Si sa bene com’è Kafka, e come lui i suoi personaggi: sfuggenti. Non sanno o non vogliono rivelarsi", osserva Pericoli, prima di aggiungere in questa intervista come la "sua narrazione sia sempre ambigua: ci fa credere dopo venti pagine di aver afferrato il personaggio di cui si sta parlando, epperò subito dopo c'è una frase, una parola, a volte anche solo una virgola, che ti fa ricredere completamente su ciò che hai pensato fino a quel momento".