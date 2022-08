4/10 Remy Uno - Mendicino

Tantissimi i comuni anche quest’estate hanno scelto di ospitare la rassegna, offrendo i propri muri. Da Mendicino, riconosciuto come “il borgo della seta”, che ha lanciato il M.U.S.A. – Museo Urbano della Seta all’Aperto, progetto espositivo open-air che si integra al già esistente Museo della Seta, che ha coinvolto street-artist di indiscussa fama internazionale come NeSpoon (Polonia) e Remy Uno (Francia), e talenti italiani come Attorrep e Claudio Morne, che hanno realizzato opere legate a questa straordinaria storia artigiana