Sciacca, torna il Festival Ritrovarsi con nuove opere di street art

Nell'edizione 2022, a cura di Tiziana Pantaleo, il tema scelto è tautologico e prende spunto dal Festival stesso: ritrovarsi appunto. Un po’ per sottolineare il ritorno, la rinascita, ma anche per celebrare questi dieci anni del festival, la scelta del tema trasmette la volontà dell’associazione di riprendere in mano i lavori al quartiere San Leonardo proprio da dove si erano lasciati. E' per questa ragione che ritornano molti artisti già noti alla manifestazione, e che alcune delle opere già realizzate al quartiere verranno rielaborate in favore di una nuova interpretazione; oltre ai cinque nuovi Murales, che si aggiungeranno al già consolidato Street Art Tour.