1/10 ©Ansa

Le vacanze d’estate non piacciono solo al mare ma anche in montagna. Sulle Dolomiti e le Alpi ma, allo stesso modo, sugli Appennini, si sta verificando un vero e proprio boom delle presenze turistiche. Lo ha sottolineato uno studio di Jfc che l'agenzia Ansa ha pubblicato in anteprima e secondo cui nell'estate 2022, in totale, si raggiungeranno 71 milioni di presenze in strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere di vario genere. E, di queste, 24 milioni saranno le presenze registrate solo nelle strutture ricettive

VIDEO - Climate crisis, il caldo mette a rischio la montagna e i mari