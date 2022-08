Agosto è il mese dell’anno dove, in media, le città si svuotano maggiormente per le vacanze estive. Divisi tra mare, montagna e viaggi all’estero, le persone si godono le meritate vacanze in attesa della ripresa lavorativa di settembre. Per quanto concerne, invece, il mondo della natura, agosto è un mese importante che vede diverse piante fiorire e germogliare approfittando del caldo sole. Andiamo a elencarne dieci tra quelle principali