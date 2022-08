10/10 ©Getty

Le orchidee, altra pianta che vive in casa per tutto l'anno, ad agosto hanno bisogno di particolari attenzioni, specie se si va in vacanza. Tra questi, evitare di spostarle poiché gradiscono sempre la stessa posizione e tenerle in un posto ombreggiato. Quanto all'acqua, è opportuno creare una riserva sulle radici lasciandole a bagno per un'ora o più. Resisteranno anche per 15-20 giorni