Amazon Prime Day 2022, da domani due giorni di sconti e offerte

Come funziona l’Amazon Prime Day 2022

Innanzitutto, specifichiamo che è possibile godere delle offerte dell’Amazon Prime Day 2022 già a partire da lunedì 11 luglio. Tutto questo si potrà fare effettuando acquisti con Alexa sui dispositivi Echo. Infatti, chiedendo ad Alexa “quali sono le mie offerte?” i clienti Amazon Prime avranno modo di accedere a sensazionali sconti dell’Amazon Prime Day 2022. L’evento scatterà alla mezzanotte del 12 luglio e, sebbene non sia obbligatoria, è consigliabile l’iscrizione ad Amazon Prime per una vasta gamma di offerte in più. Ricordiamo che l’abbonamento ad Amazon Prime è gratuito per i primi 30 giorni, dunque le persone potrebbero sottoscriverlo ora per approfittare dei tanti vantaggi per l’Amazon Prime Day 2022, per poi decidere se rimuoverlo oppure rinnovarlo per un anno al prezzo di 36 €. Tra i vantaggi dell’abbonamento ad Amazon Prime ricordiamo la consegna in un’ora (in alcune città) dei propri ordini, spedizioni gratuite, accesso anticipato alle offerte, serie tv e film gratis, cloud illimitato per le foto, 15% di sconto sulle consegne periodiche per pacchi famiglia, audible gratis per 90 giorni, Twitch prime e un prezzo minore per Amazon Music Unlimited. Inoltre, un altro vantaggio nell’Amazon Prime Day è che le politiche di reso degli acquisti non vengono modificate. Pertanto, se un pacco risulterà danneggiato, sbagliato o comunque non soddisfacente per il cliente, si potrà rendere seguendo le medesime procedure. Ricordiamo che durante l’Amazon Prime Day 2022 sarà possibile anche ottenere prodotti gratuitamente, tra cui anche una vasta selezione di 30 videogame per gli appassionati.