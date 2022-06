Dolomiti Extreme Trail 2022 da record: oltre 1600 concorrenti

La Dolomiti Extreme Trail ha raggiunto la sua nona edizione. L'evento si è tenuto da venerdì 10 a domenica 12 giugno sui sentieri della Val di Zoldo (Belluno), nel cuore delle Dolomiti Patrimonio dell’umanità Unesco. Un’edizione partecipatissima che ha segnato il record di presenze: oltre 1600 concorrenti provenienti da 51 Paesi diversi. Nella gara più prestigiosa e più difficile, il 103 K (103 chilometri di sviluppo per 7.100 metri di dislivello positivo, il via alle 22 di venerdì 10 giugno) si è imposto Galen Reynolds, canadese trapiantato in Slovenia: 14 ore il tempo impiegato da Reynolds, classe 1984, per portare a termine l'impresa. Dopo una prima parte in compagnia di un gruppetto ristretto, prima di metà gara Reynolds se n’è andato tutto solo, per andare a vincere con oltre un’ora di vantaggio su Andrea Mattiato. Nella stessa competizione femminile ha vinto invece la polacca Marta Wenta.