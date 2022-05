Internazionale Kids a Reggio Emilia: edizione chiude con 8500 presenze

La seconda edizione di Internazionale Kids , il festival italiano di giornalismo dedicato alle bambine e ai bambini, ha chiuso a Reggio Emilia con 8500 presenze. La manifestazione, organizzata dall'omonimo giornale, dal Comune di Reggio Emilia e da Palazzo Magnani, ha registrato anche quest'anno il tutto esaurito e dà appuntamento all'anno prossimo. "Non dobbiamo aver paura di ragionare di guerra, femminismo, ambiente e politica con i più piccoli, non esistono temi che non sono alla loro portata. I bambini e le bambine hanno voglia di informarsi e di capire il mondo", ha detto Martina Recchiuti caporedattrice di Internazionale Kids e organizzatrice del festival insieme a Alberto Emiletti. "Ogni anno restiamo sempre più sorpresi dalla loro curiosità. Ascoltare le loro domande e osservarli mentre passano da un incontro all’altro sperimentando autonomia e capacità di scelta è un messaggio di speranza verso il futuro".

Sono state 40 le miniconferenze che hanno approfondito i grandi temi dell’attualità a cui si sono aggiunti anche 10 laboratori, dalla manutenzione della bicicletta con Bicibox a Fabulous Plastic realizzato da Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro. A coinvolgere i ragazzi e le ragazze che per tre giorni hanno animato i Chiostri di San Pietro nel cuore della città e gli spazi del Palazzo dei Musei, anche le visite guidate e lo spettacolo serale di luci e musica alla Centrale Idrica Iren di Reggio Emilia, comunemente chiamata “l’Acquedotto” e la mostra “Kene: didascalie d’autore”, un’esposizione in collaborazione con la Fondazione Pianoterra. Ha chiuso il festival il deejay Cosmo sulle note dei suoi brani più famosi.

Il sindaco di Reggio Emilia: "Bellissima esperienza di educazione"

"La seconda edizione del Festival di Internazionale Kids è stata un successo, sancito dalle migliaia di partecipanti e dalla qualità riconosciuta dell'iniziativa - ha detto il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi - È bellissimo pensare ad una città che offre opportunità ai più piccoli, per misurarsi con le informazioni, con i fatti del mondo, ascoltando, discutendo, crescendo. È una bellissima esperienza di educazione, cultura e soprattutto di civiltà. Uno stimolo ad andare avanti in questa direzione". "Siamo convinti - ha aggiunto Annalisa Rabitti, assessora a Cultura, Marketing territoriale e Pari opportunità del Comune di Reggio Emilia - che Internazionale Kids a Reggio Emilia sia ormai diventato un appuntamento irrinunciabile per la nostra città e non solo".