Oroscopo del giorno, le previsioni dell’11 maggio segno per segno

Venere porta elementi di novità nel vostro segno, così come Giove. Grandi emozioni oggi in amore dettate proprio da Giove, mentre Urano e Mercurio vi favoriranno entrambi nell’ambito professionale.

Plutone è magnetico se nati nella terza decade. In amore grande erotismo con la vostra dolce metà, mentre a lavoro – se nati dal 13 al 17 maggio – Saturno potrebbe provocarvi ma solo per rendervi più ambiziosi.

Saturno vi porta bene e vi dona razionalità e visione della realtà, anche se Nettuno è contrario per i nati nella terza decade. L’intimità con la vostra persona sarà oggi fondamentale grazie a Venere e Mercurio. Meditate su come investire una somma di denaro extra che vi ritrovate.

Venere e Giove sono indubbiamente benefici. In amore la parola chiave di oggi è attrazione, così come anche sex-appeal, portato da Nettuno. Fate un lavoro connesso alla musica? Nettuno vi apre a una grande creatività.

Giove configura una giornata soddisfacente. In amore la parola fondamentale è sintonia, con Venere che stabilirà codici specifici per il vostro rapporto di coppia, anche se Saturno vi contrasta se nati dal 28 al 31 luglio. Se nati in seconda e terza decade non fatevi tentare da acquisti troppo pesanti.

Gli astri tornano a sorridere e, all’insegna della concordia, Urano e Plutone vi regaleranno una giornata amorosa di tutto rispetto se nati nella terza decade. Sarete oculatissimi inoltre nella gestione del denaro.

Mercurio vi spalleggia se nati a settembre. Cercate ovviamente complicità in un rapporto di coppia e Mercurio ve la concede alla perfezione. Lo stesso Mercurio è positivo anche riguardo all’oculatezza monetaria se nati nella prima decade.

Sole porta un po’ di contrasti in famiglia mentre Plutone e Marte vi danno fusione di intenti e prospettive future nella relazione. Attenzione oggi alla frenesia per spese pazze portate da Sole, specialmente per le donne.

Venere, Saturno, Plutone e Giove vi propongono una giornata entusiasmante. Giove è il benefattore dei vostri successi se nati tra il 23 e il 27 novembre, anche Venere è al vostro fianco in amore. Se nati in seconda decade non buttate via il vostro denaro.

Giove è un po’ dispettoso oggi e anche in amore ci sono un po’ di ostilità astrali se nati dal 17 al 20 gennaio. Sole vi dà tante energie per arrivare alle vostre mete lavorative se siete nati dal 5 al 12 gennaio.

Quadro dei transiti complessivamente positivo. Mercurio, Giove e Saturno sono i vostri protettori in amore, con parola chiave certamente seduzione. Giove vi dà la grinta lavorativa necessaria se nati a gennaio.

Giove è positivo se nati dal 19 al 24 febbraio. La parola chiave in amore oggi è desiderio, con Nettuno che vi propone grandi emozioni se nati tra il 7 e il 12 marzo. Se avete abbracciato la libera professione non vi preoccupate di fare più di quanto dovuto.