Eventi a Bologna del 25 aprile: cosa fare nel weekend

La Festa della Liberazione in centro e a Marzabotto

approfondimento

Le celebrazioni del 25 aprile coinvolgono alcuni punti nevralgici del centro storico di Bologna ma alcuni appuntamenti si terranno anche a Marzabotto, luogo simbolo della resistenza partigiana, noto per la strage del 1944. In mattinata, alla presenza del sindaco Matteo Lepore, di Anna Cocchi, in rappresentanza dell'Anpi di Bologna, di Raffaele Donini, della giunta della Regione Emilia Romagna, e della poetessa Saida Hamouyehy, sarà deposta una corona in onore dei Caduti Partigiani in Piazza Nettuno con alzabandiera, picchetto d'onore ed esecuzione di Bella Ciao da parte del Coro delle Mondine di Bentivoglio corredato da un momento di letture a tema. Al quartiere Pratello, nell'ambito di Pratello R'Esiste, ai rituali istituzionali - tra cui la deposizione di una corona ai Caduti e i canti sulla Resistenza – seguirà una giornata di intrattenimento per tutti. Dalle 11 alle 19, il quartiere si animerà con bancarelle, presentazioni di libri e musica con i bar aperti fino alle 23. All'Istituto Parri, dalle 11, laboratori per i piccoli su prenotazione dal titolo La Resistenza spiegata ai bambini.

A Marzabotto, atteso il presidente della Camera Roberto Fico, ospite della sindaca Valentina Cuppi, insieme al giornalista Paolo Berizzi e allo scrittore Paolo Nori. Sul palco del Prato del Poggiolo, incontri e musica sia il 24 che il 25 aprile.