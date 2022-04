Sweet Paprika, si chiude la miniserie a fumetti di Mirka Andolfo

Col terzo capitolo, in fumetteria dal 20 aprile e al Comicon di Napoli dal 22, si completano le avventure personali di Paprika. E Sorbillo le dedica una pizza per celebrarne il viaggio alle pendici del Vesuvio. In attesa di approdare sul mercato giapponese ascolta articolo Condividi

È finalmente uscito l’attesissimo terzo capitolo di Sweet Paprika, il fumetto di Mirka Andolfo (Mercy, Contronatura) che ha conquistato l’Europa, gli Stati Uniti e ora si prepara a prendersi anche il mercato giapponese. È infatti già stato annunciato l’accordo per la pubblicazione in Giappone della miniserie a fumetti, un percorso quasi naturale sebbene per nulla scontato, dal momento che fin dal suo inizio l’autrice campana non ha mai fatto mistero di ispirarsi al mondo del manga.

©Mirka Andolfo/Star Comics

Un grande successo editoriale leggi anche Sweet Paprika, Mirka Andolfo: "Vi racconto la mia diavoletta" Pubblicato in 16 Paesi, firmato da un’autrice da 850mila copie vendute in tutto il mondo, Sweet Paprika giunge al suo epilogo con una presentazione di assoluto prestigio. La miniserie e la sua autrice saranno infatti al Napoli Comicon e per l’occasione saranno celebrate da Gino Sorbillo con una pizza speciale, la pizza Paprika, gustabile nella famosa pizzeria per i fortunati che si troveranno in città in quei giorni.

©Mirka Andolfo/Star Comics

Il viaggio di Paprika leggi anche Goodwill, un romanzo per raccontare le origini di Mercy Paprika conclude (almeno per ora) il suo percorso personale, la sua particolarissima educazione sentimentale, il suo percorso di liberazione sessuale e affrancamento dai dogmi patriarcali imposti da un padre ingombrante e ipocrita. Impegnata nella conquista di Za’atar, qualcosa di molto vicino al match perfetto, Paprika ha avuto modo di conoscere una persona profondamente diversa da lei, Dill, finendo per affezionarcisi al di là di quelli che erano i suoi programmi. Nel terzo capitolo, Paprika sarà impegnata in un viaggio a ritroso verso le sue origini, con un aereo che la porterà in Italia per firmare il contratto per la trasposizione cinematografica del romanzo del suo ex, Burnet, finendo per fare i conti con sé stessa, i suoi sentimenti, la relazione col padre.

©Mirka Andolfo/Star Comics

Le parole di Mirka Andolfo leggi anche Totò, l'erede di Don Chisciotte. Il film perduto diventa un fumetto “Mano a mano che seguivo le (dis)avventure di Paprika, mi sono resa conto che per trovare realmente ciò di cui aveva bisogno doveva prendere un aereo, e non ho potuto fare altro che seguirla in questo viaggio - dice Mirka Andolfo - ho scelto quindi di accompagnarla per le strade e il lungomare di Napoli a riscoprire le sue origini, che sono anche le mie”. Enorme la soddisfazione dell’autrice per l’imminente pubblicazione in Giappone: “Sono sconvolta dall’idea che il viaggio di Paprika continuerà anche in Giappone – ha detto - un evento che si aggiunge alla già grande emozione che ho provato nel lavorare sul terzo volume di Sweet Paprika. Un viaggio durato poco più di un anno, che è cominciato con una serie di disegni sui miei social e diventato realtà proprio grazie alle reazioni e la passione dei lettori e al lavoro di tutto il team di Arancia Studio e di Astra/Star Comics, che da subito ha for-temente creduto in Paprika!”.

©Mirka Andolfo/Star Comics

In fumetteria dal 20 aprile

leggi anche Lady Killer: moglie, madre e assassina. Il gioiello di Joëlle Jones Sweet Paprika. in fumetteria dal 20 aprile, esce come i precedenti due volumi in una doppia edizione, la Sweet e la Hot, più esplicita e consigliata a un pubblico adulto. Cartonato di formato che ricorda i manga, sarà presente in regular e variant con copertina realizzata da Derrick Chew. La versione Hot ha anche una edizione limitata DeLust per le fumetterie, di grande formato e con arricchimenti tipografici e cartotecnici, copie numerate e firmate, con all’interno un’esclusiva litografia.

Mirka Andolfo, Sweet Paprika, Star Comics, 112 pagine, 11,90 euro