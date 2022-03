Oggi è il Dantedì: da Forlì a Napoli si festeggia il Sommo Poeta

Itinerari artistici, pittura, fumetti, letture, perfino una 'social serie' e alcuni tableaux vivants dei canti principali della Divina Commedia: sono tante le iniziative per ricordare la genialità e l'eredità ancora viva del padre della lingua italiana previste per oggi, 25 marzo, in occasione del Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e istituita dal Ministero della Cultura nella data ritenuta dagli studiosi l'inizio del mitico viaggio nella Selva Oscura.

Firenze e Ravenna

Un programma ricco, che coinvolge da Nord a Sud istituzioni culturali e scuole. Sui canali social (Facebook e Youtube) e sul sito degli Uffizi di Firenze, città natale del Poeta, il 25 marzo arriva la 'social serie' del museo dedicata a Dante: ogni settimana saranno pubblicati via via gli episodi (in tutto 31) che hanno composto lo spettacolo teatrale sulla Divina Commedia, "Tra selva e stelle", andato in scena lo scorso 6 settembre nel giardino di Boboli, nei quali sono protagonisti alcuni dei personaggi principali delle tre Cantiche, da Paolo e Francesca a Piccarda Donati fino a Beatrice.

Inoltre, il museo fiorentino espone l'affresco recentemente restaurato raffigurante Dante, opera del pittore fiorentino del Quattrocento Andrea del Castagno, nella sala dedicata a Filippo Lippi. A Ravenna molteplici linguaggi scandiranno la giornata celebrativa, tra letteratura, poesia, cinema, musica e danza nei principali luoghi danteschi della città, tra cui la Tomba del Poeta, e con visite guidate tematiche come quelle al Museo Nazionale.

Forlì e Milano

A Forlì la Fumettoteca presenta la FumettoDanteCa, esclusiva e innovativa Biblioteca Internazionale di Fumetti dedicati a Dante e alla sua opera, un originale progetto in programma fino a fine anno. A Milano invece arriva "Dantedì in Duomo", evento speciale (trasmesso anche sul canale YouTube del Duomo) con la lettura teatrale interpretata da Massimiliano Finazzer Flory del XXVI canto dell'Inferno, il I del Purgatorio e il XXXIII del Paradiso, intervallata da musiche di Johann Sebastian Bach e di Ennio Morricone.