Genova, la mostra di Monet arriva al Palazzo Ducale

Un omaggio al ricordo del viaggio che lo stesso artista fece, quasi 140 anni fa, nel capoluogo ligure. L'esposizione rimarrà aperta fino al 22 maggio e per l'occasione è stata allestita una sala multimediale: un percorso che stupisce ed emoziona, coinvolgendo il visitatore in colori e sfumature

Oltre 40 capolavori del capostipite dell'Impressionismo, Claude Monet, al Palazzo Ducale di Genova. Tra le opere anche le ormai celebri Ninfee, che durante il lockdown (COVID LIVEBLOG) vennero esposte proprio al Ducale che consentì la visita a una persona per volta e per 5 minuti. E poi Le Rose, le Emerocallidi, Il ponte giapponese, il Giardino di Givérny. La mostra organizzata nella Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale di Genova e intitolata "Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi" è come un inno alla vita e alla rinascita in un momento in cui l'arte sta riprendendosi il tempo rubato dalla pandemia.