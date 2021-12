17/21

Poco prima dell'estinzione dei grandi rettili. Allora, come ancora oggi, domina in natura la legge del più forte: dinosauri carnivori proseguono la loro incessante lotta per la sopravvivenza. L'estinzione è imminente ma i grandi sauri combattono, mangiano e vengono mangiati, si riproducono e muoiono, in un ciclo inesorabile che non ha avuto e non avrà mai una fine. "I Dinosauri" fa parte della serie Love firmata da Fréderic Brrémaud e Federico Bertolucci in cui l'emozionante spettacolo della natura occupa il centro della scena. Su Amazon costa 18,90 euro.

Love - I Dinosauri, Frédéric Brrémaud, Federico Bertolucci