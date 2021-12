La corsa ai regali è cominciata e in molti stanno cercando il presente perfetto per partner, figli, amici e parenti. Per stupire il destinatario del nostro pensiero, però, non è necessario spendere grandi cifre. A volte anche con pochi euro è possibile fare una gran bella figura. Se siete in cerca di consigli ecco una selezione di 10 idee regalo a meno di 15 euro