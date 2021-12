15 idee per decorare la tua tavola di Natale 2021. FOTO

Le festività natalizie sono il momento perfetto per ritrovare amici e parenti e radunarsi intorno ad una tavola imbandita. Ogni città ha le sue tradizioni culinarie, ogni famiglia i propri gusti. Sicuramente però, ad accomunarci tutti in questo periodo, c'è la voglia di decorare la tavola in modo diverso, speciale. Basta davvero pochissimo: un tovagliolo più elegante, una candela, un centrotavola a tema. Vediamo allora 15 idee per decorare la tavola in occasione delle feste