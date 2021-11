Autoritratto di Frida Kahlo venduto per cifra record di 35 milioni

“Diego y yo”, in cui i lineamenti del marito Diego Rivera appaiono sulla fronte della pittrice messicana, è andato all’asta a New York da Sotheby's. Ad aggiudicarselo è stato l'imprenditore argentino Eduardo Constantini. Il precedente record di un artista latinoamericano apparteneva proprio a Rivera: il suo "Los Rivales", nel 2018, era stato venduto per 9,76 milioni di dollari

Quasi 35 milioni di dollari. È questo il prezzo a cui un autoritratto di Frida Kahlo è stato battuto all'asta a New York. Grazie a questa cifra record, diventa l’opera d’arte più costosa mai realizzata da un artista latinoamericano. Il dipinto s’intitola “Diego y yo” e ad aggiudicarselo, durante l’asta di Sotheby's a Manhattan, è stato l'imprenditore argentino Eduardo Constantini: come spiega la casa d’aste, è un “rinomato collezionista con un impegno di lunga data a sostegno dell'arte e degli artisti latinoamericani e fondatore di Malba”, il Museo d'Arte Latinoamericana di Buenos Aires.

L’ autoritratto di Frida Kahlo

Prima dell’asta, il quadro “Diego y yo” è stato descritto da Oliver Barker, battitore e senior director di Sotheby's, come “uno dei lavori più importanti di Frida Kahlo mai andati all'incanto”. È stato completato nel 1949, cinque anni prima della morte dell’artista. Rappresenta il viso della pittrice messicana con i lineamenti del marito Diego Rivera che appaiono sulla sua fronte. È un quadro di piccole dimensioni, 30 per 22,4 centimetri. Sotheby's ha precisato che nel prezzo di 35 milioni di dollari sono compresi 3,9 milioni di tasse. Il precedente record per un artista latinoamericano apparteneva proprio a Diego Rivera: nel 2018, il suo "Los Rivales" era stato venduto per 9,76 milioni di dollari e aveva a sua volta tolto il record a un altro quadro di Frida Kahlo, “Due nudi nel bosco”, che nel 2016 era stato battuto a 8,5 milioni.