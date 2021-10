Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 ottobre segno per segno

Venere vi fa illuminare con personalità e solarità se nati dal 16 al 20 aprile. Ottimi i rapporti con la famiglia, mentre per quanto riguarda gli sport provate un po’ di jogging se nati nella seconda decade. Marte e Mercurio vi sfavoriscono in amore se nati nella terza decade ma Luna vi consentirà di prevedere le mosse altrui se nati dal 12 al 18 aprile. Sempre Luna vi fornirà un intuito fulminante in ufficio.

Avrete grande intuito e fiducia in voi stessi. In amore, grazie a Luna, sperimenterete grande armonia con la vostra dolce metà. Plutone vi rende entusiasti di lavorare se siete nati nella terza decade, proponendo anche scatti di carriera ai nati dal 24 aprile al 4 maggio.

Saturno vi obbliga a gestire situazioni con equilibrio mentre Marte e Urano vi forniscono attenzione e tempismo necessari per superare le prove più complicate. Luna vi rende super sentimentali mentre Nettuno vi mostra un’aria di cambiamento in ufficio se nati tra il 9 e il 13 giugno.

Momenti di gioia familiare grazie a Luna, con Sole che favorirà inoltre i nati a giugno. Slancio caloroso verso la persona amata nonostante Marte vi sia tecnicamente ostile: per fortuna Luna ci mette una pezza. Non vi lasciate distrarre dalle chiacchiere in ufficio e proseguite spediti per la vostra strada.

Luna continua a essere super positiva per voi e a migliorare i rapporti con fratelli e sorelle se fate parte della prima decade, anche con Sole corrucciato. Sole e Saturno sono dissonanti anche in amore e possono portare problemi se nati a luglio. Se invece siete nati dal 16 al 23 agosto Marte, Venere e Mercurio genereranno avventure piccanti. Infine, se nati tra il 13 e il 19 agosto Venere vi rendere favoritissimi a lavoro.

Venere è un po’ negativa e potrebbe portare qualche noia a livello familiare. Sole è sorridente e insieme a Plutone vi aiuta con forza vincente. Non trascurate la persona che avete accanto, anche se innegabilmente siete in una posizione di ascesa lavorativa grazie a Urano.

Se siete della terza decade dovrete affrontare qualche nodo privato da sciogliere ma Sole positiva vivificherà corpo e spirito per i nati della prima decade. Saturno vi fa nutrire di cultura mentre Luna – se nati nella seconda decade – vi rende di umore un po’ altalenante in amore. Al tempo stesso, però, vi renderà pure seri e diligenti a lavoro se nati a settembre.

Cielo che vi favorisce incondizionatamente oggi con Luna e Plutone che vi renderanno aggressivi e incisivi nel raggiungere i vostri obiettivi. Nettuno e Luna si alleano per darvi una giornata emotivamente e sentimentalmente importante e pure a lavoro Nettuno e Giove vi faranno alzare le vostre ambizioni se nati nella terza decade.

Venere vi sprona a galoppare verso territori importanti se nati nella terza decade. Provate un po’ di Pilates o di bici se possibile, visto che Marte certifica uno spirito lieto. Se state cercando l’anima gemella un nuovo incontro è pronto all’orizzonte per i nati a dicembre. Nettuno è dissonante quindi occhio alle gaffe in campo lavorativo.

Luna, Marte e Mercurio vi contrastano ma Plutone, Nettuno, Urano e Sole sono vostri alleati. Inoltre Venere vi darà grande delicatezza e romanticismo in amore. Nettuno infine vi consentirà di aiutare un collega di lavoro che ne ha bisogno.

Saturno vi protegge se nati dal 25 al 31 gennaio, invece Urano e Sole invitano più alla prudenza che alla parola. Nettuno è romantico e creerà occasioni intriganti con il vostro partner. A lavoro state sempre molto attenti ai rapporti interpersonali.

Luna, Nettuno e Giove sono tutti favorevoli. Solo Venere è un po’ ostile e potrebbe rendervi possessivi e bisognosi di rassicurazioni in amore. Clima fausto in ufficio ma potreste andare incontro a qualche piccola prepotenza se nati nella terza decade. Tranquilli, però: vi rifarete!