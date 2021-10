4/10 ©Panos Kokkinias

Le opere di TAKIS adornano le collezioni permanenti di alcuni dei più prestigiosi musei d'arte del mondo: dal Centro George Pompidou di Parigi al Guggenheim Museum di New York, passando per la Tate Modern di Londra e la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. La mostra TAKIS: COSMOS IN MOTION è allestita negli spazi dello Stavros Niarchos Foundation Cultural Center in collaborazione con la Takis Foundation—Research Center for the Art and the Sciences

