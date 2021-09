Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 settembre.

Un gruppo di pianeti vi contrasta ma Saturno e Giove vi fanno attraversare una fase molto allegra se nati dal 15 al 19 aprile. Se siete della terza decade coltiverete nuovi stimoli sportivi e culturali. Venere vi aiuta a entrare in sintonia con la persona amata, mentre i single avranno grandi conquiste se fanno parte della seconda decade. Marte vi invita a non esagerare con i toni in ufficio se siete nati nella prima decade.

La fase negativa si sta piano piano allontanando e Luna e Mercurio si dispongono in aspetto positivo per voi. Parte erotica dell’amore in evidenza grazie a Plutone mentre Venere oggi è negativa. Urano spiana i vostri passi in ufficio.

Mercurio vi vuole comunicare che c’è piena sintonia con l’ambiente e gli amici, oltre che con la famiglia. Marte vi crea condizioni ideali per i vostri desideri sentimentali e anche Giove vi sorride. Il vostro capo fa la voce grossa? Non vi curate di questo atteggiamento.

Un gruppo di pianeti cerca di farvi innervosire: Marte, Sole, Plutone e Mercurio creeranno qualche preoccupazione. Il consiglio generale è quello di portare pazienza. Con delicatezza Urano vi fa avvicinare alla vostra dolce metà se nati dall’11 al 16 luglio. Economicamente cercate di essere più prudenti nelle spese.

Mercurio vi darà lungimiranza e Sole energia e dinamismo. Siete nella stessa lunghezza d’onda con la vostra dolce metà, specialmente se siete nati nella prima decade. Sole e Mercurio vi spianano la strada verso avanzamenti di carriera lavorativa.

Mercurio rallegra la vostra relazione se siete parte della terza decade, anche se Nettuno invece vi rema contro. Magica intesa con la vostra dolce metà assicurata da Luna e Toro, specie se siete parte della seconda decade. Notti bollenti per i single! A lavoro Urano vi fa un po’ variare i contenuti.

Mercurio vi consente, insieme a Saturno, di trovare soluzioni per migliorare un po’ la vostra situazione. Lo stesso anche nel rapporto di coppia: avrete l’ennesima occasione di stupire o sorprendere la vostra dolce metà. Plutone potrebbe rendere i rapporti con i superiori a lavoro un po’ spigolosi se siete nati nella terza decade.

Venere, Plutone, Nettuno e Mercurio sono a vostro favore, mentre contro Saturno e Urano non creano comunque grosse preoccupazioni. Se appartenete a seconda e terza decade Nettuno e Plutone vi favoriranno in amore, mentre Mercurio vi dona i mezzi per mettere le cose a posto a lavoro se nati nella terza decade.

Giove vi darà tono vitale eccellente, mentre Mercurio se fate parte della terza decade vi garantirà salute e bellezza. Venere e Saturno favorevoli in amore se fate parte di prima o seconda decade. A lavoro Sole vi aiuta a restare seri e concentrati se festeggiate gli anni nel mese di novembre.

Sole, Mercurio e Marte oggi sono contrari ma Plutone – se nati a gennaio – vi dà manforte nei rapporti sociali, oltre che notevole forza morale e carisma. Se siete nati nella terza decade cercate di non prendere decisioni emotive molto affrettate e sappiate scegliere con cura insieme a Urano. Marte è negativo per i nati nella prima decade e può portare un po’ di stanchezza a lavoro.

Nettuno e Saturno vi offrono la loro protezione e vi daranno grande altruismo. Non vi tirate indietro di fronte a un fitto corteggiamento se siete single e nati a gennaio! Marte e Mercurio vi daranno sicurezza in voi stessi. Se fate parte della terza decade Giove vi fa raccogliere i frutti – economici o no – del vostro lavoro.

Plutone vi favorisce oggi se nati nella terza decade così come anche Urano se nati nella seconda. Nettuno invece vi darà slancio spirituale e vitale se nati nella terza decade. Luna è in ottima posizione e porterà sorrisi e fascino ai single. Non date peso ai pettegolezzi d’ufficio e svolgete tranquillamente le vostre mansioni.