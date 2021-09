Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 22 settembre

Quadro di armonia nel fisico e nell’umore ma Sole, Marte, Mercurio e Plutone potrebbero non essere dalla vostra parte. Alleati conclamati sono invece Nettuno, Giove, Saturno e Luna. Malumori piccoli in famiglia ma tutto si risolverà in serata. Dimensione sentimentale ed erotica al top grazie a Giove e Luna. Nettuno è discreto per i lavoratori della terza decade.

Plutone è molto positivo in questo equinozio d’autunno se siete nati a maggio e vi dona salute strepitosa, oltre che bellezza. Niente eccessi però a tavola. In primo piano ci sarà l’eros con Plutone e Nettuno che vi daranno grandi impulsi se nati a maggio. Plutone inoltre vi darà energie per raggiungere i vostri scopi in ufficio.

Nettuno è un po’ imbronciato oggi ma Marte, Sole, Mercurio sono tutti favorevoli e vi donano, tra le altre cose, romanticismo ed estro nel rapporto d’amore, specie se siete nati dal 6 al 12 giugno. Mercurio vi aiuterà a essere leggeri in ufficio.

Marte, Mercurio e Sole sono negativi per voi ma Venere, Nettuno e Urano sono invece dalla vostra parte, specie nel coinvolgimento che crea il rapporto di coppia. Venere e Urano in particolare vi considerano molto se nati dal 2 al 6 luglio in fase lavorativa.

Cielo abbastanza positivo per questo equinozio d’autunno con Marte e Mercurio che lavorano per darvi una vita equilibrata. Luna vi assiste in amore ma anche – e di nuovo – Marte e Mercurio, quindi se siete single lasciatevi andare ad avventure spericolate. Sole è bendisposto e vi alleggerisce la mente in ufficio.

La famiglia è il punto forte della giornata: Plutone, Urano, Mercurio e Venere collaborano per rendere l’atmosfera più piacevole. Nettuno però è negativo se festeggiate gli anni dal 9 al 13 settembre. Venere e Plutone vi danno grande carica erotica, specie se siete single nati a settembre. Se nati nella terza decade Plutone vi assisterà molto in ufficio.

Marte vi sostiene così come Mercurio e Luna, anche se quest’ultima e Plutone sono anche un po’ contrari a livello passionale se siete nati in seconda e terza decade. Venere però spinge verso l’eros e la sensualità specie se siete single della terza decade. Mercurio inoltre vi ricompensa in ufficio con ottime prospettive future.

Plutone, Venere, Marte e Nettuno vi daranno manforte personalmente oltre che generare una notevole armonia familiare, in particolare Plutone se siete nati nella terza decade vi darà la forza per spaccare il mondo. Se siete nati dal 12 al 16 novembre provate qualche sport! Venere è molto affettiva e percettiva e vi sostiene potentemente in amore, mentre in ufficio mostrerete le vostre migliori qualità durante i momenti difficili.

Luna vi rende più combattivi del solito se siete parte della terza decade e anche Mercurio vi sorride, con Venere che inoltre vi regala una fase di grande calma. Sole e Mercurio vi fanno battere il cuore se nati nella prima decade, mentre i single avranno solo l’imbarazzo della scelta oggi! Sole inoltre vi fornisce capacità e tempismo a lavoro se nati nella prima decade.

Giornata luminosa con un clima familiare molto piacevole e Urano che darà fortuna se nati nella seconda decade. Venere, Urano e Plutone aumenteranno il vostro tasso erotico se nati nella seconda e nella terza decade, Nettuno inoltre favorisce i single. Se nati dal 10 al 13 gennaio sempre nettuno vi darà fortuna nella libera professione.

Mercurio e Marte vi danno grinta e inoltre Luna e Sole vi sono amici se nati a febbraio. Sentimenti in piena espansione sempre grazie a Luna e Sole: sarete calorosi e anche erotici! Nettuno vi darà un sesto senso per capire gli stati d’animo di chi è a lavoro con voi: approfittatene!

Giornata molto promettente a livello emozionale e familiare, specie se siete nati dal 2 al 9 marzo grazie a Venere. Provate qualche sport come nuoto, danza o tennis per guadagnare snellezza e agilità. Nettuno vi favorisce in amore se nati nella terza decade, così come Urano ha un occhio di riguardo per i single della seconda decade. Nettuno migliora considerevolmente le vostre capacità di intesa in ufficio.