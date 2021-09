Now, parte la nuova campagna: intrattenimento e sport in streaming

Dentro Now: lo spot

A introdurci nell’universo Now è Nina Toussaint-White. Nel nuovo spot, è l’attrice inglese ad accogliere il pubblico e a mostrargli tutto il lavoro che si nasconde dietro la home che siamo abituati a vedere sulle nostre smart Tv in casa. Un team che ha il compito di selezionare i blockbuster da aggiungere al catalogo, come Wonder Woman 1984 o Godzilla vs. Kong. Un altro ancora interamente dedicato allo sport e altri attenti a individuare gli show di cui si parla di più. Ad esempio, su Now sarà possibile guardare in streaming anche X Factor 2021 e 121 delle 137 partite della Uefa Champions League.