She-Ra, arriva la serie TV live-action tratta dal cartone animato

Chiunque abbia amato le nuove avventure della serie animata “She-Ra e le principesse guerriere” non dovrà restarne privo molto a lungo. Questo show è un remake in chiave moderna della serie degli anni ’80 “She-Ra, la principessa del potere”. Un grande successo, a dimostrazione di come l’effetto nostalgia continui ad avere un’enorme rilevanza sul fronte intrattenimento.

approfondimento Masters of the Universe: Revelation, primo trailer della serie Netflix Tutto ciò ha spinto Amazon Studios a dare il via a una collaborazione con DreamWorks Animation per lo sviluppo di una serie live-action basata sugli stessi personaggi del franchise “Masters of the Universe”. Il personaggio fa parte, infatti, dello stesso universo narrativo di He-Man, che proprio la DreamWorks ha riportato in auge con una serie animata dallo stile moderno distribuita da Netflix. Non si hanno informazioni, al momento, relative all’adattamento. È certo, però, che si andrà a raccontare una storia indipendente, che sarà del tutto scollegata dalla serie animata precedente. Un modo per tendere una mano a quella fetta di pubblico che non conosce “She-Ra” e intenda approcciarsi al suo mondo per la prima volta. La lavorazione è nelle primissime fasi e non è ancora stato individuato uno sceneggiatore. Un lungo viaggio, quello di questo amato personaggio, mostratosi per la prima volta nel 1985 nel film animato “Il segreto della spada”.