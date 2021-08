Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 23 agosto

Un’altra giornata con Giove che vi dà espansività e tono vitale, con calore umano, specie se siete nati nella terza decade. Se siete single Luna vi favorirà nel caso in cui festeggiaste gli anni tra il 13 e il 20 aprile. In ufficio sarete molto efficienti e grintosi grazie a Giove, specie se fate parte della terza decade.

Un nuovo giorno vi vede in azione con Urano che vi guarda benevolo e vi sostiene se siete nati nella seconda decade. Saturno vi guarda ancora un po’ imbronciati se fate parte della prima decade e rivendica un maggior bisogno di tenerezza. Se invece siete nati nella terza decade gli astri vi aprono a spumeggianti flirt. Smaltite anche una discreta mole di lavoro oggi.

Ottima condizione psicofisica oggi specie se fate parte della prima decade. Siete l’anima della festa in famiglia, però Nettuno vi guarda un po’ con il broncio in fatto di amore se festeggiate gli anni dal 10 al 14 giugno, donandovi una strana inquietudine sentimentale. Non vi curate di chi in ufficio si è alzato con il piede storto e andate avanti per la vostra strada.

Giorni con varie fibrillazioni familiari e amichevoli ma anche con un tocco di fantasia. Urano vi invia suggerimenti di buonsenso se fate parte dei nati dal 9 al 14 luglio. Luna inoltre vi darà grandi doti erotiche in amore. Se siete nati dal 15 al 18 luglio la pausa estiva vi ha reso scattanti e disinvolti a lavoro.

Venere vi porta gioia di vivere ed entusiasmi, con forma fisica eccellente. Inoltre vi invita a entrare pienamente nella relazione che avete appena iniziato, specie se nati a luglio. Se invece nascete dal 3 al 15 agosto Mercurio vi donerà capacità e consapevolezza del cammino di coppia. Se lavorate oggi non lasciatevi scoraggiare da richieste improvvise e portate tutto a termine.

Configurazione celeste promettente con Mercurio che vi dona animo, calma e stabilità emotiva. Sempre lui vi assiste nel riuscire a dialogare con profondità con il nucleo familiare, specie se nati nella terza decade. In amore mostrerete pazienza, tenerezza, disponibilità al dialogo e compassione, anche grazie al duo Luna-Nettuno, se siete nati nella terza decade. Ristabilite simpatia e fiducia con i colleghi di lavoro.

Un tono un po’ calante così come l’umore, visto che Luna vi darà una sensazione di lieve stanchezza se nati a settembre (ma nulla di grave). Appianate però qualche divergenza in famiglia. Vi muovete con tatto e delicatezza nei confronti della vostra dolce metà, specie se nati nella seconda decade, grazie a Saturno. Se lavorate oggi sarete un po’ svagati e demotivati ma caccerete in fretta la malinconia.

Luna vi dà modo di fare pacato e riflessivo nei rapporti familiari e in generale interpersonali. Mercurio inoltre vi darà ottima forza mentale. Nettuno invece vi garantirà ottimi incontri amorosi se siete single. Chi vive una relazione stabile inizia a fare progetti di vita. Passeggere sensazioni di noia a lavoro specie se siete parte della seconda decade.

Venere, Saturno e Giove vi guardano sorridenti e vi danno buona forma psicofisica se siete nati a dicembre. Luna è dissonante sentimentalmente e vi invita a tenere per voi effusioni e manifestazioni pubbliche. Lavorate anche oggi? Marte vi infonde piglio per non scoraggiarvi se nati nella seconda decade.

Sole vivifica tono e umore e fa allontanare da voi atteggiamenti titubanti. Luna vi aiuterà in maniera molto intensa con il vostro partner: sappiate cogliere le buone occasioni. Se lavorate anche oggi non alzate muri in ufficio, piuttosto costruite ponti e non siate rigidi con i colleghi.

Sole e Luna vi fanno avvertire un umore più leggero con alti e bassi, vi sentirete in generale più disinvolti ma anche dolci e comprensivi verso il vostro partner. Venere vi sorride se festeggiate gli anni dal 25 al 29 gennaio. Plutone vi rende razionali ma illuminati nel vedere pregi e difetti altrui. Ci sarà bisogno di diplomazia in ufficio se siete nati tra il 25 gennaio e il 3 febbraio.

Luna vi regala una giornata positiva in cui il vostro carattere sensibile avrà modo di esprimersi alla grande con intelligenza e senso dell’umorismo. Collaborerete in famiglia per alcuni progetti in comune, anche perché sempre Luna vi sorride se festeggiate gli anni dal 6 al 14 marzo. Se anche oggi lavorate non vi mancherà la determinazione.