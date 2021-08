Oroscopo del giorno, le previsioni dell'1 agosto segno per segno

Uno splendido Giove innalza il vostro tono vitale. Saturno, inoltre, vi dona uno scattante tono muscolare se siete nati tra il 28 marzo e il 2 aprile. Uno slancio passionale notevole vi caratterizza con Luna che vi dà il giusto atteggiamento per approcciarvi al partner. Svolgete una libera professione? Non contrapponetevi ai capi, come suggerito da Marte per i nati ad aprile.

Luna vi dona sensibilità e intuito ma anche ironia e autoironia. Un antico amore risorge per voi e vi lascia un po’ spiazzati. Se state lavorando anche di domenica chiudete la giornata con grande forza di volontà e Marte positivo per i nati in aprile.

Un buon intreccio astrale per voi oggi, con Luna e Urano che vi permettono di aumentare il vostro adattamento. Grande eloquenza nei rapporti con l’altra metà, con Saturno che vi farà guadagnare notevoli successi se appartenete alla seconda decade. Nettuno vi invita a usare la vostra diplomazia in ufficio oggi se siete nati nella terza decade.

Mercurio alza i livelli di sensibilità e preveggenza, specie in famiglia. Venere, inoltre, vi darà la forza per seguire le vostre emozioni fino in fondo, specie se siete nati dal 12 al 14 luglio e siete in una coppia stabile. Se lavorate anche oggi chiuderete la giornata con animo appagato.

Tono basso oggi, sia in famiglia che nelle situazioni sociali. Ci sarà un po’ di nervosismo e in amore la dissonanza data da Saturno e Giove non vi fa avvicinare in maniera consona alla vostra dolce metà. Marte e Venere vi aiuteranno a non lasciarvi mettere i piedi in testa in ufficio se siete nati tra il 28 luglio e il 2 agosto.

Domenica di buoni auspici per voi grazie al sostegno emotivo di Luna, nonostante qualche contrarierà familiare data da Nettuno. Fate entrare aria nuova nel vostro cuore se siete single e festeggiate il compleanno dal 29 agosto al 5 settembre. Una dissonanza lavorativa di Nettuno non vi permetterà di portare a termine tutti i compiti, specie se siete parte della terza decade.

Saturno è molto benefico e l’aria in generale si alleggerisce per voi. Plutone è disarmonico e potrebbe creare qualche lieve disturbo in famiglia. Sentite il bisogno di ritrovare intimità, quiete e armonia con la vostra dolce metà e vi dedicate alla cura concreta del rapporto. Se lavorate anche oggi Venere vi sorreggerà con la memoria.

Venere e Marte vi illuminano il cammino e vi favoriscono se festeggiate gli anni dal 24 al 29 ottobre e dal 16 al 21 novembre. Plutone oggi vi assisterà in amore specie se siete single e fate parte della terza decade. Se svolgete una professione legata alla cultura Venere sarà vostro alleato.

Quadro decisamente favorevole grazie a Mercurio e alla volontà che vi dona di fare e agire. Questa giornata sarà una notevole sorpresa per i single, grazie a Giove che vi metterà in relazione con la persona giusta. Se lavorate anche oggi e siete liberi professionisti valutate attentamente – grazie a Saturno – una proposta di lavoro ricevuta da poco.

Quiete ed equilibrio oggi grazie a Luna come alleato. Urano vi rende comunicativi e aperti con il partner, se siete single conquisterete chi vi fa battere il cuore. Se lavorate anche oggi e svolgete un’attività legata al commercio alla vendita Urano vi darà grandi e piccoli successi, specie se nati tra il 28 e il 31 dicembre.

Luna e Urano sono dissonanti e vi danno qualche incombenza da risolvere a casa ma saprete essere concilianti. Giove e Saturno vi favoriscono in amore se siete nati a febbraio, mentre Plutone è grintoso e vi darà una mano in ufficio se lavorate nell’ambito della cultura.

Un po’ di agitazione per far luce su alcuni ambiti della vostra esistenza. Venere e Marte sono dissonanti e vi pungolano a migliorare voi stessi, sia in famiglia che personalmente. Mettetevi in ascolto della persona che amata se festeggiate gli anni in marzo: necessario costruire un dialogo aperto e sincero. Se lavorate anche oggi Luna vi favorisce prima della vacanza.