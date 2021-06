Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 giugno

Luna vi sollecita a farvi desiderare specie se appartenete alla prima decade. Rigenerate il corpo e lo spirito con qualche trattamento importante. Il cuore chiede di ascoltare le sue ragioni: Mercurio è super positivo e vi aiutare a dare un calcio alle incertezze emotive. Luna oggi potrebbe ingigantire le sfide lavorative.

La vostra personalità viene evidenziata da Plutone, specialmente se fate parte della terza decade. Nettuno inoltre vi darà intuizioni illuminanti se nati tra il 10 e il 14 maggio. Lo stesso pianeta inoltre favorisce la vostra programmazione in ogni ambito. Trovate comfort tra le braccia della persona, che vi regala anche un discreto slancio erotico. Se avete un carattere dominatore Giove vi darà coerenza in ufficio.

Mettete la concordia tra due amici che stavano discutendo. Mercurio espande infatti le qualità di altruismo e la volontà di socializzazione. Insieme a lui Saturno e Sole rallegrano l’atmosfera dal punto di vista sentimentale, con quest’ultimo che dà un calcio alle incertezze. La professione vi carica di responsabilità? Avete bisogno di alleggerire un po’ la mente.

Oggi qualche lieve dissapore in famiglia vi distoglie dall’essere efficienti e concentrati, Mercurio però è benefico e vi consiglia di svagare con gli amici. La Luna vi invita a non farvi coinvolgere dagli impegni professionali che vi tengono lontani dagli affetti stabili, questo soprattutto se siete nati dal 7 al 12 luglio. Nel settore professionale riuscirete a inserire un po’ di estro personale.

La vostra personalità trova nuove opportunità in un ambiente sociale rinnovato che vi proporrà Mercurio. Sole vi darà energia per mettere a posto le difficoltà se fate parte della terza decade. Luna e Venere vi propongono inoltre un rinnovato colpo di fulmine con un vecchio amore, specie se fate parte della seconda decade. A lavoro trovate una mediazione tra fermezza di polso e sensibilità.

Plutone non vi rende aperti alle polemiche, specie se siete nati dal 15 al 18 settembre. Urano in Toro e Luna e Venere in Cancro vi daranno lungimiranza in amore se appartenete a prima e seconda decade. Giove e Nettuno saranno contrari ma senza inficiare la giornata. Plutone a livello lavorativo vi darà la stoffa del capo, mentre Urano accortezza nell’amministrare i beni.

Uno stupendo Mercurio vi darà tante idee e molti progetti per il futuro. Valutatene con attenzione i pro e i contro per compiere le scelte giuste. In amore Marte, Sole e Saturno vi danno grande slancio erotico se siete nati dal 24 settembre al 7 ottobre. Offrite eccellenti performance professionali grazie sempre a Saturno e Sole.

Oggi giornata in cui mettete a posto un po’ la casa e la cosa vi fa piacere, specie se festeggiate gli anni nella seconda decade. Luna e Venere valorizzano la vostra bellezza, specie per quanto riguarda le donne. Lavorativamente è bene lasciar fluire gli eventi e aspettare a vedere cosa possa accadere, specie se siete nati nella seconda decade. Urano ingigantisce infatti le vostre sfide.

Marte in Leone vi fa evitare scontri con chi tendete a schivare. Plutone in Capricorno vi darà armonia in questo contesto. Nettuno, Mercurio, Sole e Giove sono tutti contrare in amore! Attenzione perché rischierete di confondere l’amicizia con altro, specie se festeggiate gli anni dal 5 al 9 dicembre. Le vostre intuizioni lavorative, almeno, si sono rivelate esatte.

Giove e Nettuno arricchiscono le vostre compagnie con nuove persone. La Luna disarmonica vi impone però di non trascurare la famiglia. Giove inoltre vi regala grande eros ma anche notevole sentimento in chiave amorosa. Lavoro e carriera sono il vostro pensiero dominante: vi tuffate con convinzione in un nuovo progetto.

La famiglia occupa i vostri pensieri ma al tempo stesso non trascurate il fisico e allentate le preoccupazioni. Sole è vostro alleato e spazza via alcune inquietudini. Saturno vi darà una notevole carica vitale in amore, portando buonumore alla coppia. Lo stesso Saturno vi sorride anche dal punto di vista professionale.

Una sensibilità medianica vi aiuta a comprendere le problematiche di un amico o della vostra famiglia. Tono e umore oggi piuttosto buoni. Luna e Venere vi fanno continuare una relazione cominciata sotto ottimi auspici: aumentate la tenerezza se nati nella terza decade. Urano, a livello professionale, vi porta a delle svolte benefiche, specie se nati tra il 28 febbraio e il 4 marzo.