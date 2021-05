9/11 ©IPA/Fotogramma

È dedicato a questi temi un seminario gratuito di due giorni organizzato dallo studio legale Giovannelli e Associati "A lezione di diritto per le stelle. Come ripartire dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e della creatività nell'Alta Ristorazione", con due appuntamenti, per due lunedì consecutivi, il 17 e il 24 maggio, con incontri virtuali