Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 7 maggio

Giornata di buonumore con Mercurio che vi dà gioia di vivere e ilarità. Attenzione però a non cedere alla tentazione di sentirvi superiori agli altri. Venere si trova in posizione eccellente in Toro specie se siete nati nella terza decade. Nessuno potrà resistervi! Se siete single il vostro cuore è in realtà di qualcuno che credete di aver perso. Giove vi darà da prendere decisioni importanti a lavori se nati tra il 16 e il 20 aprile.

Un cielo sereno variabile oggi. Sole è nel vostro segno ma Saturno in Acquario vi provoca. Godetevi un meritato momento di fortuna a livello sociale. Con la vostra dolce metà organizzate una gita e Nettuno vi darà grande appagamento emozionale se nati dal 12 al 15 maggio. Il vostro carattere genuino piace ai vostri capi in ufficio.

Una configurazione abbastanza discreta dei pianeti per oggi, con Venere in Toro e Mercurio che vi danno grande forza mentale se fate parte della seconda decade. Saturno in Acquario vi stimola ad aumentare l’armonia all’interno della relazione, specie se siete nati tra il 15 e il 20 giugno. Nettuno in ufficio vi obbliga a non farvi trovare impreparati, specie se fate parte della terza decade.

Una scena planetaria molto incoraggiante. Oggi sarete soddisfatti di tutto ciò che riuscirete a portare a termine, anche in ambito familiare. Saldezza emotiva notevole in amore specie se nati tra il 10 e il 13 luglio. In campo lavorativo è invece giunto il momento di organizzare un piano d’azione vincente per il futuro.

Sipario di nuovo alzato sul vostro segno con Mercurio in Gemelli stabilmente favorevole. Giove e Saturno continuano però a stimolarvi un po’ imbronciati. Il vostro ottimismo vi spinge a non smettere di osare in amore ma attenzione perché Sole, Urano e Venere vi sono ostili. A lavoro avrete grande libertà creativa.

Sarete oggi composti e moderati ma vivrete anche il potente desiderio di rompere gli schemi. Nettuno è in angolo contrario e a lui, da oggi, si aggiunge anche Mercurio. Moderate i toni di un eventuale confronto con la vostra dolce metà: un dialogo aperto e sereno potrà ristabilire un’immediata pace. A lavoro Sole e Plutone vi consentiranno di sbaragliare ogni avversario.

Oggi la famiglia è al centro dei vostri pensieri. Saturno in Acquario vi fa dedicare razionalmente al nido e alle esigenze che possono coinvolgervi. Siete ancora single dal punto di vista relazionale? Non preoccupatevi perché ora sarete in pole position per nuovi amori, tanto che esploderà in voi una voglia di avventura mai provata! Momento chiave anche a livello professionale: molto favorite le attività indipendenti e i mestieri anticonvenzionali.

Saturno e Giove continuano a essere negativi come pure Venere, Urano e Sole in Toro. Il quadro generale però è comunque positivo. Il vostro cuore indomito è stimolato a rifugiarsi nel porto sicuro di una relazione. Nettuno sarà molto positivo se nati tra il 10 e il 13 novembre. Urano e Sole negativi non vi facciano scoraggiare in ufficio: la vostra fatica sarà ripagata.

Un palcoscenico astrologico molto promettente con Saturno pronto a mettervi le ali. Giove vi darà dritte invece per arrivare a concludere positivamente delle transazioni patrimoniali. Sempre questi due pianeti vi apriranno a molte opportunità dal punto di vista emotivo, specie se nati in seconda e terza decade. Ottimi rapporti con i capi in ufficio e un Saturno in ottimo aspetto per chi fa parte della seconda decade.

Nettuno vi stimolerà oggi in modo pesante se nati dal 10 al 13 gennaio. Anche Giove in Acquario farà lo stesso per i nati dal 15 al 18 del medesimo mese. Il vostro rapporto di coppia – specie se nati in dicembre – richiede un importante confronto che porti a una maggiore fase di realismo. Calmi e tranquilli, in ufficio affrontate alcune svolte inattese.

Un bel Mercurio in Gemelli esalta il vostro savoir-faire, specie se siete nati in gennaio. Molti di voi stanno ricevendo ottime novità sentimentali e qualcuno potrebbe addirittura pensare al matrimonio. I più fortunati avranno addirittura un figlio entro l’anno! Nettuno invece – se nati tra il 10 e il 12 febbraio – vi consentirà di giocare una partita importante in ambito lavorativo.

Un quadro dei transiti incoraggiante con Marte, Urano, Venere, Sole, Plutone e Nettuno tutti dalla vostra parte. In amore sarà messa in discussione la vostra natura riservata e schiva. Se siete single la buona sorte di aiuterà. Un progetto professionale conquista la vostra attenzione: grazie a Plutone riuscirete a portarlo a termine, specie se nati tra il 6 e il 13 marzo.