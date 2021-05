Pac-man compie 41 anni: 10 gadget regalo per gli amanti del videogioco

6/10

Calzini In Bambù Per Uomo – Pacman. Green network Store propone un paio di calze in fibra di bambù. Prezzo: 9 euro. Calze in spugna tinta unita, morbidi e traspiranti. La fibra di bambù ha un forte potere antibatterico e antimicotico. Il bambù è anche ecologico, poiché è biodegradabile al 100%. Taglie disponibili: 41 - 46 EU.

