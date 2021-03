Falcon e The Winter Soldier, gli eredi di Capitan America

Scopriamo chi sono i protagonisti della nuova serie targata Marvel in onda su Disney +. Due supereroi uniti da un passato in comune e soprattutto avere indossato il manto della Sentinella della Libertà e il suo scudo Condividi:

Dopo la strana coppia di WandaVision, Disney+ raddoppia con Falcon and the Winter Soldier. Ma chi sono i protagonisti della nuova serie targata Marvel? A chi segue da lontano il mondo della Casa delle Idee, i due personaggi appariranno qualcosa come poco più che comprimari del cast di Captain America, che anche nella versione televisiva in effetti rappresenta il filo rosso (e bianco e blu) tra i due. In realtà sia la storia di Falcon, al secolo Sam Wilson, che quella di James “Bucky” Barnes sono due pietre miliari dell’universo creato da Stan Lee.

Falcon & The Winter Soldier – Taglia una testa di Derek Landy e Federico Vicentini - Panini Marvel

Falcon, il primo eroe afroamericano della Marvel approfondimento "The Falcon and the Winter Soldier": su Disney+ dal 19 marzo Falcon è stato il primo eroe afroamericano della storia della Marvel, visto che Pantera Nera è originario del fittizio regno africano del Wakanda, e apripista di un altro pezzo grosso come Luke Cage. Dopo una breve apparizione da villain e repentino passaggio dalla parte dei buoni (1964), Falcon stringe un sodalizio indistruttibile con Capitan America, con cui instaura un legame inossidabile quasi quanto con il suo falco Redwing. In questa prima versione, Falcon acquista grazie al cubo cosmico il potere di comunicare con gli uccelli, mentre le ali metalliche per volare gli saranno donate proprio da Pantera Nera e ne aumenteranno esponenzialmente la potenza di fuoco all’interno del pantheon marvelliano. Una dote che Falcon si porta dietro anche nella versione cinematico-televisiva dove perde invece sia il fido Redwing, che diventa un evolutissimo drone, che la francescana predisposizione al “colloquio” con i volatili.

Per Falcon anche un'esperienza da Cap Così amico di Steve Rogers da farne le veci anche quando il biondo alter ego di testa alata decide di abbandonare scudo e costume per indossare quello di Nomad e addestrare il suo sfortunato successore, Roscoe Simons, ucciso dal Teschio Rosso e vero motivo del ritorno del cap originale. Dopo gli ultimi eventi, a seguito dell’invecchiamento del Capitano, privato dal siero del supersoldato, ne eredita scudo e titolo, compito che dopo Civil War e l’apparente dipartita di Cap, era toccato proprio all’altro suo storico side kick, “Bucky”.

“Bucky”, eroe e anti-eroe delle due guerre approfondimento Marvel annuncia, a giugno in arrivo un Captain America gay James Buchanan Barnes insieme a Falcon condivide infatti un primato, oltre ad avere indossato il manto dell’eroe americano per eccellenza: essere stato il personaggio con lo status di deceduto per più tempo in assoluto nella decennale storia editoriale della Marvel. La dipartita del buon “Bucky”, compagno di Capitan America nelle sue scorribande contro le forze dell’Asse durante la seconda guerra mondiale nelle fila degli Invasori (indimenticabile il ciclo di storie firmate da Roy Thomas) è infatti datata 1964 (The Avengers n. 4). Per oltre 40 anni Bucky, dopo essere rimasto vittima nell’operazione di guerra che portò al congelamento nei ghiacci artici di Capitan America, è stato considerato inattivo e resuscitato editorialmente nel 2005 da Ed Brubaker e Steve Epting che ne svelarono l’oscura attività come spia del Kgb nel corso degli anni in cui se ne erano perdute le tracce.

Winter Soldier, outsider di lusso Si svela così il Soldato d’inverno, cupo e letale killer al servizio dell’Unione Sovietica pre e post guerra fredda e con un braccio bionico retaggio del disastro a cui era scampato insieme al mentore, ma che gli aveva riservato un destino diametralmente opposto. Con un look vicino a quelli di un giustiziere metropolitano tipo il Nomad di Nicieza (altro partner del Capitano, liquidato sulle pagine dei fumetti, ironia della sorte, proprio da Barnes nell’epopea del suo ritorno in scena), il Soldato d’Inverno, o Winter Soldier si è ritagliato un ruolo di outsider di lusso anche nel Marvel Cinematic Universe, che nella quarta fase e nella sua seconda vita ha pensato di affidargli uno dei suoi progetti più ambiziosi. Staremo a vedere se non deluderà le aspettative dei fan anche in coppia non con Cap, ma con il dinamico Falcon.