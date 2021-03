Marvel annuncia, a giugno in arrivo un Captain America gay

La casa di fumetti americana è pronta a lanciare una miniserie in cui Steve Rogers viaggerà per gli Stati Uniti, alla ricerca del suo scudo rubato, incontrando diverse persone che si ispirano a lui per difendere le loro comunità. Tra questi ci sarà anche Aaron Fischer, adolescente omosessuale dal look alternativo, scritto da Joshua Trujillo e disegnato dalla fumettista transgender Jan Bazaldua

Un Captain America gay. Non Steve Rogers, ma un altro Captain America, protagonista insieme ad altri cinque della miniserie intitolata The United States of Captain America, che vedrà proprio il Cap originale, impegnato nella ricerca del suo scudo rubato lungo tutti gli Stati Uniti, incontrare persone diverse che a lui si sono ispirate per proteggere le loro comunità. Tra loro ci sarà anche Aaron Fischer, giovane omosessuale, Captain America delle railways. Il nuovo Cap è molto diverso da Steve Rogers: è più magro, ha i capelli neri rasati ai lati, ha tatuaggi e piecing. La Marvel lo ha descritto come "un adolescente senza paura che si è fatto avanti per proteggere i compagni fuggitivi e i diseredati".