Giappone, apre il parco Super Nintendo World. VIDEO

Si entra rigorosamente in tuta da idraulico, ma per vivere questa avventura bisogna partire per il Giappone. E' stato inaugurato, all'interno degli Unversal Studios di Osaka, il Super Nintendo World: un parco divertimenti interamente dedicato ai personaggi di Super Mario Bros, tra i videogiochi più amati della famiglia Nintendo. Un'inaugurazione arrivata con qualche mese di ritardo a causa della pandemia globale (COVID-19: LIVEBLOG - I NUMERI)

Attrazioni e negozi a tema

Il parco divertimenti ha al proprio interno una ricca serie di attrazioni, ristoranti tematici e negozi. A partire dalle aree dedicate al dinosauro Yoshi e ai colorati bolidi dell'universo Mario Kart, che potranno essere esplorate anche con speciali visori in grado di rendere ancora più emozionante l'esperienza attraverso la realtà aumentata. La Super Nintendo Entertainment System, la console per videogiochi presente sul mercato dai primi Anni '90, promette una vera e propria immersione a cavallo tra reale e digitale nelle avventure di Mario, Luigi, Toad & co.