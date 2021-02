1/10 ©Getty

È così stretta che nel punto più angusto non raggiunge i 2 metri (1,6 per essere precisi), si estende però su cinque piani e non manca del tradizionale giardinetto inglese. È la casa più sottile di Londra, che da mesi è sul mercato

