Oroscopo del giorno, le previsioni del 5 febbraio segno per segno

Venere vi apre a una fase di maggiore tranquillità, sicurezza e facilitazioni nell’ambito della vita quotidiana. Il Sole continuerà a favorirvi con la sua azione lenta ma persistente, specie se siete della seconda decade. Il vostro carattere già di per sé impetuoso appare vivificato proprio dalla presenza di un Sole scoppiettante. Ci saranno improvvise svolte positive se non vere e proprie rivoluzioni. In amore Mercurio e Venere vi renderanno spigliati e disinvolti. Avrete l’occasione che fa al vostro caso, specialmente se siete nati nella seconda o terza decade. Se avete una relazione stabile scomparirà la noia. In ambiente lavorativo troverete situazioni serie e congeniali al vostro modo di essere. Sarete sereni e otterrete risultati eccellenti.

Marte vi gratifica nello spirito e nelle emozioni per tutta la giornata. Tuttavia Giove vi mette un po’ sotto pressione (ma niente di grave: mantenete la calma e non adombratevi). Anche perché a spalleggiarvi positivamente c’è Plutone in Capricorno. In amore il Sole può contribuire, in alcuni di voi, a far alzare il rischio di ansie possessive nei confronti di una persona che desiderate o con cui condividete una relazione. Fate attenzione e non lasciatevi frastornare. In ufficio invece siete attenti, diligenti, vigili: non vi sfugge nulla. Anche perché Nettuno vi dà la capacità di intuire cosa succede negli ambiti più disparati.

Cielo abbastanza positivo, con l’eccezione però dei nati nella seconda decade, sotto pressione per il transito di Nettuno in Pesci. In questi ultimi giorni non prendete posizioni troppo nette, specie in famiglia e nelle situazioni maggiormente delicate. Per quanto concerne l’amore, scoprirete oggi che il nido della vostra dolce metà dà decisamente più comfort e lusso nella vostra vita. Se siete single, invece, vi lascerete trasportare senza remore da intriganti avventure. Specialmente se festeggiate il compleanno dal 24 al 28 maggio, i vostri capi chiederanno molto dalle vostre capacità lavorative. Darete, come al solito, risultati apprezzabili.

La Luna ritorna spalleggiarvi dal segno amico dello Scorpione, dando armonia e serenità nella vita familiare. Sensibilità, intuito e a tratti preveggenza saranno nelle vostre corde. Sempre la Luna donerà ottime possibilità di entrare nel cuore di qualcuno a cui tenete da tanto tempo, specialmente se siete nati a luglio. Domani e dopodomani potreste ricevere sorprese che daranno linfa vitale alla vostra anima. Capitolo lavoro: giornata piena ma in cui vi mostrate sicuri e volitivi. Urano e Nettuno sono al vostro fianco, specie se siete nati nella prima o seconda decade.

Oggi un po’ affaticati, il Sole è in angolo negativo in Acquario. Ci sarà qualche piccolo ostacolo nel vostro cammino. Cercate di mantenere la calma, non prendete decisioni avventate e rinviate le questioni importanti più in là. Ci potrebbe essere qualche tensione in ambito familiari, specie con fratelli, sorelle, figli e figlie. Oggi nel rapporto di coppia ci sarà un po’ di silenzio ma, se avete il cuore libero, avrete da vivere una classica avventura molto coinvolgente dal punto di vista dei sensi ma che difficilmente potrà poi trasformarsi in una storia seria. Nel lavoro sarete pacati e corretti come sempre. Alcuni capi potrebbero manifestare prese di posizione: risponderete con un mansioni, al solito, portate a termine correttamente.

I transiti planetari vi favoriscono, specie la posizione felice della Luna in Scorpione. La vita familiare risulterà serena e armonica, ottimi in particolare i rapporti genitori-figli ma positivi anche quelli con nonni, zii e parenti prossimi. In amore una relazione nata quasi per caso si sta trasformando in qualcosa di serio, coinvolgente e appassionante. Se festeggiate il compleanno tra il 9 e il 15 settembre avrete la possibilità di rafforzare il legame arricchendolo con spessore sentimentale. Per le coppie di lungo corso nate tra la prima e la seconda decade vivono invece un periodo complicato e dovranno adattarsi al mutare di alcune situazioni. Lavorativamente parlando Urano vi aiuta a non farvi scavalcare da nessuno, specie se siete nati in agosto.

Firmamento astrale bello e positivo. Venere in angolo con l’Acquario fa risplendere la vostra forma migliore, specie se fate gli anni in ottobre. Equilibrio psicofisico e buonumore non difetteranno, praticherete anche sport con successo. La Luna transita in angolo favorevole dallo Scorpione e dal Sagittario. In amore la capacità di riuscire a vivere la coppia è una dote che le forze celesti vi hanno assegnato sin dalle origini. Non a caso siete definiti come segno nuziale, che tende a dare costanza ai rapporti. Oggi Giove, Venere e Saturno vi pongono sotto esame ma solo per farvi crescere, evolvere e migliorare il rapporto d’amore. In ufficio non date peso alle chiacchiere che possono investire alcuni colleghi. Continuate il vostro lavoro in maniera riservata.

Giornata particolarmente positiva grazie al transito della Luna, che favorisce sensibilità, intuito, capacità di avvertire variazioni di umore. I più fortunati sono quelli che festeggiano il compleanno tra il 7 e il 12 novembre. Il momento di appannamento amoroso di qualche giorno fa è terminato: ora si riprende a volare alla grande! Alcune questioni sono ancora aperte (specie per i nati nella terza decade) ma tutto va in fase di scioglimento. La carriera lavorativa sta per avere un’altra significativa svolta verso una prodigiosa ascesa.

Disegno dei transiti planetari abbastanza positivo. Giove, Venere, Mercurio, Saturno e il Sole in Acquario vi daranno la verve e la prontezza di riflessi per non farvi superare da nulla o nessuno. In amore sarete dotati di fascino irresistibile. Plutone nel buon segno del Capricorno non fa che innalzare la vostra carica di calore e attrattiva. Per ciò che riguarda il lavoro ci saranno buone prospettive economiche in vista, specie che siete dei liberi professionisti e vi occupate di commercio, vendita e relazioni pubbliche.

Il firmamento celeste brilla tutto per voi! La Luna vi riscalda il cuore e vi sfida ad aprire il mondo emotivo con maggiore capacità di ricezione dei messaggi che arrivano dall’esterno, anche in forma non verbale. Ci sarà armonia in famiglia e con gli amici. In amore una bella dimensione passionale vi contraddistingue, specie se siete nati tra il 12 e il 15 gennaio. I vostri sentimenti fioriscono come non accadeva da tempo. Chi è nato tra il 9 e il 12 gennaio vedrà favorire le nuove storie d’amore. Lavorativamente state acquisendo posizioni importanti e di prestigio all’interno della vostra azienda o del gruppo di lavoro in cui vi trovate: è arrivato il momento di capitalizzare!

Cielo sereno ma non troppo per voi oggi, con Nettuno, Mercurio e Venere positivi che vi possono dare pacatezza e diplomazia (specie in famiglia e in lavoro). Venere, Mercurio e il Sole vi daranno anche buona forma fisica e un generale benessere psicologico. In amore cercherete la piena sintonia con il vostro partner ma, forse, non potrete ottenere una totale perfezione, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno tra il 25 e il 29 gennaio. In amore esistono infatti anche momenti di silenzio e ombra e vanno compresi. Plutone favorisce però un’intesa erotica comunque eccellente. Sul lavoro sarà Saturno il paladino dei vostri successi, in particolare se siete nati tra il 27 e il 31 gennaio.

Prospetto astrale gratificato da Venere che è ospitata nel segno amico dell’Acquario, specie se siete della prima o seconda decade. La dimensione emotiva e ricettiva si fa spazio, con una giornata positiva per la vita familiare: saranno coinvolgenti i rapporti con figli e fratelli/sorelle. La Luna e Venere saranno in posizione stimolante per quanto riguarda i sentimenti. L’amore può prendere il volo ma solo se vi abbandonerete alle sue ali. Per il lavoro impostate le cose con grande pazienza ma, al tempo stesso, con rigore. Un aspetto dissonante potrebbe disturbare creando contrattempi, specie in ambito informatico. Niente di grave però: con calma e razionalità risolverete tutto.