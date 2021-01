Gli Scarabocchi, Maicol&Mirco: "Nei miei fumetti il lettore è attivo"

Quella vignetta è anche un po’ autobiografica, almeno in parte. Pubblicare gli scarabocchi in linea cronologica mi serve per completare il percorso che ho fatto, i personaggi sono sempre diversi ma alla fine compongono una storia di cui io stesso sono all’oscuro. E questo perché si può scegliere cosa leggere, non cosa si scrive. Scrivi cose che ti escono dalle mani, dalla bocca e dal cervello in maniera piuttosto incontrollata. Ci sono autori che cercano di domare questo aspetto, io l’ho lasciato imbizzarrire del tutto, mi piace scomparire come scrittore.

Molti ridevano sentendosi in colpa, o si commuovevano o turbavano su cose che poi erano estremamente comiche. Nei miei fumetti il lettore ha un ruolo attivo, non passivo. La maggior parte delle cose non sono disegnate ma accennate, quindi puoi mettere sulle vignette i volti e gli sfondi che vuoi. Lo stesso discorso vale per le parole: quando accenni piuttosto che definire, obblighi il lettore a completare la storia.

"Scrivo ovunque meno che sul tavolo da disegno"

leggi anche

"Orfani: Terra", Mammucari: "Una miniserie per parlare degli ultimi"

Come funziona il processo creativo che porta alla pubblicazione di un volume di Scarabocchi?

Un po’ come quello delle altre storie che scrivo. Non parto mai con un soggetto definito, parto con un’idea e il finale lo scopro davvero solo al termine del percorso creativo. Mi piace molto perdere il controllo della scrittura, è come se svolgessi il ruolo di un notaio, prendo storie che le persone non conoscono e le metto su carta, seguo il volere dei miei personaggi che sono molto più divertenti e forti di me.

Cosa sono gli Scarabocchi per lei?

Qualcosa che è presente tutti i giorni, anche più volte nel corso della giornata. Non mi siedo mai a tavolino e scrivo per 10 minuti, persino la regola di pubblicarne uno al giorno me la sono data più per il piacere di avere un ritmo, senza che nessuno lo pretendesse. E devo dire che aver fatto 4 o 5mila vignette in qualche anno è raro senza nessuno che te lo impone. Qualunque situazione che vivo durante la giornata la traduco in storie, passo più tempo coi miei personaggi che con i miei familiari, scrivo dappertutto tranne che al tavolo da disegno. Su una panchina, per strada, al supermercato, poco prima di prendere sonno. Mi mando messaggi o appunto su carta l’idea nel momento esatto in cui mi viene.

Hai mai ricevuto critiche per le sue vignette?

In realtà quasi zero. Qualcuna, ma di solito chi mi ha criticato aspramente è diventato il mio più grande lettore. Probabilmente si capisce l’intento che sta dietro. Gli Scarabocchi vengono definiti come fumetti cinici, violenti, blasfemi, ma in realtà sono proprio il contrario. Usare un tema forte mi serve spesso per parlare di un tema dolce. Non è un fumetto nichilista finalizzato semplicemente a sconvolgere, anche perché quello è un effetto che funziona nel breve periodo ma si esaurisce in fretta. Per me non esistono temi che non si possono trattare, penso ci sia il modo giusto e quello sbagliato per raccontare qualunque cosa, non cose giuste e sbagliate da raccontare.