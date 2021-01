"Orfani: Terra", Mammucari: "Una miniserie per parlare degli ultimi"

La storia scritta dal disegnatore e creatore della serie Orfani, col fratello Matteo, Mauro Uzzeo e Giovanni Masi, rivive in una nuova edizione in volume unico, con copertina rigida e tanti contenuti speciali. L'autore: "Volevamo celebrare una storia che per noi ha significato tanto" Condividi:

Cain, Bug, Max, Fango, Miranda, Magic Rat. Sono i protagonisti di Orfani: Terra, la fortunata mini serie spin off di Orfani pubblicata da Sergio Bonelli Editore nel 2017. Cinque ragazzi e una ragazza a cui non è rimasto nulla. Non una famiglia, non una vera casa, nessun diritto. Schiavi abbandonati al loro destino su una Terra ormai devastata dall’essere umano, da cui chi può è fuggito, lasciando da soli gli ultimi. Un ciclo che prende le mosse dalla serie principale allontanandosene quanto basta per guardare a chi rimane indietro, che Bonelli ha ripubblicato recentemente in un volume unico di 337 pagine, con copertina rigida e una ricca sezione con contenuti speciali alla fine (GUARDA LE TAVOLE CONCESSE A SKYTG24.IT). “Volevamo rendere omaggio a questo piccolo gioiello che ci è capitato, un lavoro che per noi è stato importante”, racconta Emiliano Mammucari, creatore (con Roberto Recchioni) e illustratore della serie, che per l’occasione abbandona i disegni e si dedica alla sceneggiatura alla guida di una squadra composta dal fratello Matteo, Mauro Uzzeo e Giovanni Masi per la parte scritta, Luca Genovese, Alessio Avallone e Matteo Cremona per i disegni, Giovanna Niro, Stefania Aquaro e Luca Saponti per i colori.

Uno spinoff che si può leggere a sé stante Terra è una miniserie di tre episodi che si innesta all’interno di Orfani uscendo dal continuum narrativo. Come mai questa scelta? A un certo punto, nell’evoluzione della saga, la storyline si sposta fuori dal nostro pianeta ormai condannato, e chi è fortunato riesce a fuggire verso altri mondi, in senso letterale. A me però interessava parlare di chi rimaneva, degli ultimi. Mi sembrava un terreno narrativo meraviglioso, e così è nato questo spin off che all’inizio doveva essere un semplice speciale estivo, poi è stato amato così tanto dalla redazione che è diventato qualcosa di più. Perché Terra? Perché è il nome del nostro pianeta ma non solo. Terra significa anche un modo di cercare le proprie radici, di guardare in qualche modo le cose che vengono un po’ lasciate indietro. Un futuro post apocalittico, il mondo distrutto, l’umanità costretta a scappare e colonizzare altri pianeti mentre sulla Terra restano gli ultimi. E poi quel muro. Sembra un fumetto decisamente politico. Sì, lo è. Noi non lo diciamo mai nella storia, ma quel muro è quello che separa gli Stati Uniti d’America dal Messico. Abbiamo iniziato a lavorarci nei primi anni di Trump e ci siamo trovati a pensare a questo futuro in cui l’asse terrestre si è spostato, in cui le parti floride sono diventate invivibili e l’umanità si trova davanti i muri che ci siamo costruiti da soli. Questi personaggi, costretti a passare dalla città morta, si ritrovano davanti questo muro.

Usare la fantascienza per raccontare l'attualità leggi anche Flash-Zagor, arriva in fumetteria "La scure e il fulmine" Fantascienza, sì, ma sembra tutto molto attuale e concreto. Sì. Orfani è nata nel periodo delle Primavere arabe, Terra in quello del muro di Trump, non poteva non essere un fumetto politico o almeno avere un richiamo sociale. I protagonisti sono dei migranti e inizialmente Terra doveva chiamarsi "America". La domanda che ci facciamo è “che succede quando vedi tutto e di improvviso non hai più niente?”. Poi Orfani procede, la storia successiva, scritta nel 2018, parlava della nascita dei populismi, dei capi popolo, anche questa intercettava lo stesso tipo di angoscia. Avete scritto Terra nel 2017, oggi, con la pandemia, sarebbe diverso? In realtà no. Adesso si potrebbe forse dire che siamo stati facili profeti, però Terra ha un po’ intercettato tutte quelle ansie, quelle angosce e quelle paure che hai nel guardarti fuori dalla finestra e chiederti “e domani che succede?”. Forse è la realtà che si è avvicinata alla fantascienza, non il contrario. Come è stato non disegnare Orfani? Per me era la prima volta da scrittore e non da disegnatore, dopo essere stato per anni il creatore del lato visivo della storia. Devo dire che è stata una fatica immensa fare un passo indietro. All’inizio la mia sceneggiatura era tutta disegnata, ma devi lasciare libertà alla visione del disegnatore, non puoi invadere il suo campo. Fortunatamente avevo con me tre disegnatori straordinari che hanno fatto un lavoro straordinario.

Un gruppo di lavoro che è anche un gruppo di amici leggi anche "La storia impossibile del mondo". Viaggio nel mito di Martin Mystère E lavorare con suo fratello? Lui è scrittore e cantautore, viene da un altro mondo e da anni volevo coinvolgerlo in quello del fumetto. Ci siamo trovati, abbiamo iniziato a raccontarci questa storia a vicenda, interpretando i personaggi, rimbalzandocela. Ci siamo scavati dentro sul nostro concetto di famiglia, veniamo da una famiglia piuttosto accidentata e con uno storico molto complicato, ci ha avvicinato, ha messo a nudo certe nostre fragilità. Tra l’altro la storia inizia con due fratelli, Abe e Cain, e uno dei due muore, anche questo è stato particolarmente coinvolgente. Quali sono stati gli aspetti più difficili del lavoro? In generale gli aspetti personali. Quel periodo era difficilissimo per me, mi ero appena lasciato con la mia compagna, ma anche per tutte le altre persone coinvolte, quindi all’inizio è stato faticoso rispettare tempistiche e modalità. Non funzionava nulla, i personaggi non giravano. Poi abbiamo cominciato ad aggrapparci a questa storia come se fosse la cosa che ci avrebbe tirato fuori da questo periodo buio, e da quel momento è nato un gruppo di lavoro molto coeso che continua a lavorare insieme su altri progetti. Una squadra, e lo si percepisce leggendo Terra. Veniamo tutti dai Castelli romani, ci siamo conosciuti da bambini in una fumetteria, e abbiamo costruito un gruppo di lavoro. Terra parla anche di posti che abbiamo frequentato, di slang, del nostro vissuto. Ognuno di noi recitava un personaggio: io facevo sempre i cattivi e Cain, Mauro Uzzeo faceva Max, mio fratello era Bug, Giovanni Masi era invece Miranda. Abbiamo costruito i loro background, sappiamo tutta la storia precedente e successiva di questi personaggi.